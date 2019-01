A gazdaságot ösztönző- és családpolitikai intézkedéseket is bejelent a kormány februárban, közölte a miniszterelnök - a nap hírei

A gazdaságot ösztönző- és családpolitikai intézkedéseket is bejelent a kormány februárban. Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tavalyi után az idén is stabil gazdasági növekedésre számít az előzetes adatok alapján, de a 4 százalék feletti eredményhez további intézkedésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy a sport taó-t nem szüntetik meg, a konstrukciót a folyamatban levő fejlesztések lezárása után lehet átalakítani. Összefoglalónk itt, a percről percre tudósítás itt olvasható.

A magyar kormány Trócsányi László igazságügy-minisztert jelöli majd az ősszel megalakuló új Európai Bizottság magyar tagjának - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor sajtótájékoztatóján sorsdöntőnek nevezte a májusi európai parlamenti választást, amelynek fő témája továbbra is a bevándorlás. A cél az, hogy a migráció ellenzői többségbe kerüljenek az Európai Parlamentben. Az InfoRádiónak azt mondta: fontos számára a kormány stabilitása, így nem gondolkozik annak átalakításában.

Az ellenzéki pártok szerint nem a valóságról beszélt a miniszterelnök a mai kormányinfón. Összefoglalónk itt olvasható.

Budapestre látogat idén az orosz elnök, az évenkénti felső szintű találkozók részeként - közölte a külügyminiszter. Szijjártó Péter az InfoRádió Aréna című műsorában pragmatikusnak, a józan észen és a magyar érdekek képviseletén alapulónak nevezte az együttműködést a két ország között. Bejelentette azt is: a brazil külügyminiszter is hamarosan Magyarországra látogat. Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy aki külföldre utazik, regisztráljon a konzuli szolgálatnál, mert baj esetén így könnyebben kap segítséget.

Az idei év első fele meghatározó lesz az Európai Unió jövője szempontjából - jelentette ki a román államfő a román uniós elnökség ünnepi nyitórendezvényén. Klaus Iohannis a bukaresti uniós elnökség előtt álló kihívások közül a brit kilépést, a migráció kérdését és az Európa közvetlen szomszédságában lévő biztonsági problémákat emelte ki. Az ünnepségen az uniós vezetők az emberi jogok, a jogállamiság melletti kiállásra, a korrupció elleni harc folytatására, az európai alapértékek védelmére bíztatták Romániát.

Ausztriában egyre nagyobb gondot jelent a folyamatos havazás. Több ezer háztartás maradt áram nélkül, Felső-Ausztria tartományban több nagyobb síparadicsom továbbra is zárva tart. Több területen lavinaveszély van. A hétvége óta hét ember halt meg, köztük síelők is, akik elsüllyedtek a mély hóban, másokat lavina sodort el.

Figyelmeztetést adott ki péntekre a Meteorológiai Szolgálat néhány megyére az erős szél, illetve hófúvás, egy megyére pedig az extrém hideg miatt is. Nógrád megyében akár mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Közben életbe lépett a vörös kód figyelmeztetés is. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a nagy hideg miatt jelentette be a riasztást. A vörös kód a szociális ellátórendszerben dolgozóktól kíván még nagyobb odafigyelést, de jelzés a társadalomnak is, hogy ha bajba jutott embert látnak, hívják a regionális diszpécserszolgálatokat.

Tovább romlott a levegő minősége több településen, köztük a fővárosban a magas szállópor-tartalom miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Budapesten és Putnokon egészségtelen, további 8 településen kifogásolt a levegő minősége: Egerben, Esztergomban, Miskolcon, Salgótarjánban, Szegeden, Szolnokon, Tökölön és Vácon. A hatóság azt javasolja, hogy az érintett településeken lehetőleg minél kevesebb időt tartózkodjanak a szabadban az emberek.

Biztonságosan működtek tavaly az atomenergiát alkalmazó magyarországi létesítmények - mondta el az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. Fichtinger Gyula közölte: a hivatal több mint 1800 ellenőrzést végzett és 1600 engedélyt adott ki a nukleáris létesítményeknek, valamint a kisebb felhasználóknak. A paksi bővítéssel kapcsolatban elhangzott, hogy az engedélykérelem elbírálására legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre.