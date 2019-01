Orbán Viktor 2019 első kormányinfóján

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta, Magyarországban a szomszédok az elmúlt évszázadban veszélyt és félelmet láttak. "Amikor a 100 év magány véget ér, és együtt tud működni a szomszédaival, a legjobb hagyományait is folytatja. Mindenki jól jár, aki velünk együttműködik" - húzta alá Orbán Viktor, aki szerint Szerbia EU-tagságának támogatói bajnokai vagyunk, és a Romániával való viszony rendezése is reménykeltően halad.

Mi is nemzetköziek akarunk lenni, a bevándorlásellenes erőknek is össze kell fogniuk - reagált arra, hogy Európában a bevándorlásellenes kormányok ellen egyszerre vannak tüntetések. "Szép dolog, ha a Fidesz lesz a legerősebb párt az Európai Parlamentben, de ez semmit sem ér, ha a migrációellenes erők kisebbségben lesznek" - fogalmazott.

2019.01.10. 11:06

A gazdasági növekedésről és a munkaerő-piaci válságról

Egy olyan ország, amely a teljesítményéhez mérhető exportra képes, az a nemzetközi hullámverésnek ki van téve. De akármennyire is nyitottak vagyunk, egy megfelelő növekedést meg kell célozni. A kormány álláspontja, hogy ha 2019 az első negyedévben nem intézkedünk, 4 százalék alatt lesz a növekedés 2019 végére. Ebből az következik, hogy kellenek bizonyos intézkedések, mindent meg is kell tenni, hogy legyen 4 százalékos növekedés, "az akaratnak is van szerepe" - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint nem úgy látja, hogy munkaerőhiány van Magyarországon. Ha minden jól megy, szerinte hosszabb távon 4,5-5 millió között lesz a munkát vállalni akaró és tudó emberek száma, "szeretnénk megverni a cseheket" - fogalmazott. "Egy olyan növekedést kell előállítani, ami 4,5-5 millió ember teljesítményéből fakad. 2018-ban ezért megváltoztattuk a beruházásösztönzőket, az új beruházások esetén létrejött új munkahelyekhez köthető fizetések 425 ezer forintnál vannak, tehát jó irányban állunk. Illúzió, hogy a növekedés abból fog adódni, hogy több ember áll munkába" - jelezte a kormányfő. Ha szerinte ma jó munkást akar valaki, akkor lasszót kell fognia, ám a lasszó ma a munkások kezében van. Ebből kifolyólag a munkásoknak magasabb fizetést kell adni. A külföldön dolgozókról: "Hat százaléka a munkavállalóknak dolgozik külföldön, ez a legalacsonyabb szám a régióban, Ausztriáénál is alacsonyabb a szám."