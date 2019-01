Megszólalt a rendőrség az autópályákon történt tragédiák miatt

Bár a közúti közlekedésben az autópályák használata a legbiztonságosabb, akár egy kisebb koccanás is eredményezhet kockázatos helyzetet - olvasható a rendőrségi portálon kiadott közleményben, amely egyfajta kisokos arra az esetre, ha baleset, műszaki hiba vagy egyéb körülmény miatt a gépkocsi elhagyása elengedhetetlen lenne az autópályán.

Ezeket a tanácsokat mindenképpen be kell tartani:

Ha tehetik, pihenőhelyen álljanak meg!

Amennyiben szükséges az azonnali megállás, a gépjárművet a leálló- vagy szervizsávban állítsák le úgy, hogy a vészvillogót kapcsolják be!

A gépkocsit mindenki haladéktalanul hagyja el!

Vegyenek fel fényvisszaverő ruházatot vagy láthatósági mellényt!

A mentésig tartózkodjanak a szalagkorláton kívül!

Amikor biztonságosan megtehető, helyezzék ki az elakadásjelző háromszöget!

Ha saját élete, testi épsége veszélyeztetése nélkül megoldható, valamilyen módon próbálja meg felhívni a többi közlekedő figyelmét a balesetveszélyre (pl. integetéssel – sötétben zseblámpával vagy a mobiltelefon fényével)!

A felelősség kérdését semmiképpen ne az úttesten vitassák meg!

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy mindig be kell tartani a közlekedési szabályokat, a téli időszakban nagyobb követési távolságot kell tartani, követni kell a látni és látszani elvet. Lakott területen kívül és korlátozott látási viszonyok között használni kell a tompított fényszórót, a leállósávot csak vészhelyzetben használjuk, ha fáradtak vagyunk, álljunk meg pihenni, a biztonsági övet pedig minden esetben kössük be.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán