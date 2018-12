Érdekes számok jelentek meg a karácsonyról

A GKI Digital és a Bónusz Brigád közös kutatásából kiderül az is, hogy az emberek 60 százaléka kifejezetten várja a karácsonyt, és több mint fele szolgáltatást, élményt ad ajándékba. Míg tavaly a megkérdezettek 45 százaléka, addig az idén már 54 százaléka ad élménybónuszt, -kupont, vagy jegyet szeretteinek. A nők és a fiatalok még ennél is nagyobb arányban választják az ajándékozásnak ezt a formáját.

A vevők 37 százaléka 5-10 ezer forint értékű élményajándékot vesz,

nagyobb összegért, akár 20 ezer forintért, többnyire csak az idősebb korosztály vásárol.

Bár az emberek nagy része várja a karácsonyt és minden második ember boldog, kiegyensúlyozott ünnepre számít, minden harmadik válaszadó stresszel azon, hogy milyen ajándékokat vegyen. Van aki a felszaladó kilóktól (12 százalék) és a családi konfliktusoktól (20 százalék) tart, a válaszadók negyede pedig azért stresszel, mert nagyon kevés ideje marad a készülődésre.

A felmérés szerint minden harmadik válaszadó műfenyőt állít, és minden negyedik megkérdezett a karácsony előtti héten szerzi be a fenyőfát.

A legnépszerűbb a nordmann fenyő, az igazi fenyőt vásárlók 37 százaléka veszi ezt a típust, minden ötödik ember marad a lucfenyőnél. A felmérés szerint a válaszadók közel fele másfél méteresnél nagyobb fát állít, 4 százalékuk 2,5 méteresnél is magasabbat szokott venni.

A válaszadók kétharmada szűk családja körében, otthon ünnepel, de minden második ember vendégségbe is megy rokonokhoz.

A karácsonyfa felállítása és feldíszítése a férfiak közel fele szerint a férfi feladata, a nők 16 százaléka véli ugyanígy.

Minden harmadik nő szerint ez nem a férfiak dolga, és ezzel minden tizedik férfi is egyetért: szerintük a nőnek kell felállítani és feldíszíteni a karácsonyfát.

A nők fele szerint az élelmiszerek beszerzése alapvetően az ő dolguk, közel ugyanennyien mondták azt, hogy a férfiak is besegítenek a vásárlásba. Szintén a nők fele válaszolta azt, hogy a karácsonyi nagytakarítás az ő feladatuk. A férfiak harmada szerint a karácsonyi takarítás kifejezetten a férfi dolga, 27 százalék szerint viszont a nő feladatai közé tartozik a lakás tisztántartása. A főzés inkább női terep: kétharmaduk úgy véli, ez kizárólag az ő dolguk és a férfiak kis hányada segít ebben. A férfiak harmada nyilatkozott úgy, hogy a főzés kifejezetten az ő dolga. Ugyanez az arány érvényes az ajándékok beszerzésére és becsomagolására is: ez is jórészt a nők feladata és kevés férfi segít benne.

Nyitókép: Pixabay