Török Gábor: az egység jelei látszanak az ellenzéki oldalon, és ez fontos változás

Arra a kérdésre, hogy az európai parlamenti választásra való felkészülés szempontjából ennek milyen jelentősége van, Török Gábor azt mondta, az ellenzék szempontjából a jövő tavaszi európai parlamenti választásnak csak csekély a jelentősége, mindaz, ami most történik, a következő parlamenti választásra nézve bírhat jelentőséggel.

A politikai elemző úgy fogalmazott, hogy a nyolc és fél éven keresztül megingathatatlannak látszó politikai konstrukció, amit centrális erőtérnek nevezett el Orbán Viktor, és amelynek a lényege az volt, hogy

az ellenzék együttműködésre képtelen, és erősebbek a közöttük meglévő belső ellentétek, mint a kormányoldallal szembeni fenntartásaik, finoman szólva recseg-ropog.

Most azt látni, hogy az ellenzéki politikai erőkön belüli ellentétek, amelyek nyilván most is megvannak, azok - legalábbis a politikai nyilvánosság számára - elmosódnak - mondta Török Gábor, aki példaként említette, hogy a vasárnapi tüntetésen a DK-s Vadai Ágnes és Varga-Damm Andrea, a Jobbik képviselője egymás mellett állva, kart karba öltve lépett fel a színpadra, vagy az MTVA székházában történteket, ahol ellenzéki politikusok együtt próbálják érvényesíteni a jogaikat. Mint mondta, egy új fejlemény a magyar politikában, és ugyanezt lehetett látni Török Gábor szerint a múlt szerdai botrányos parlamenti ülésen is.

Minthogyha az, amit eddig mondtunk, hogy ellenzékek vannak Magyarországon, a Fidesszel való szembenállásában egységesülő ellenzékké kezdene változni.

Ez új fejlemény, amelynek legelőször a jövő őszi önkormányzati választáson, majd a következő parlamenti választáson lehet jelentősége, és bár ez utóbbi még nagyon messze van, Török Gábor szerint ostobaság lenne úgy tenni, mintha ez a változás nem látszana most éppen bekövetkezni.

