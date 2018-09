Gulyás Gergely: egyetlen fővárosi kórházat sem zárnak be

Az európai parlamenti választás központi témája a migráció lesz, minden más kérdés szakpolitikai lesz” – – mondta Gulyás Gergely, de a tárcavezető hozzátette: ezek sok választót nem fognak megmozgatni.

Az uniós voksolás eredményétől függ, hogy ki lesz az új Európai Bizottság elnöke – emelte ki a miniszter. Bár nincs a Lisszaboni Szerződésbe foglalva, de a képviselők elfogadják azt a kialakult szokást, hogy a legtöbb mandátumot szerző pártcsalád listavezetője kerül az EB vezetői székébe. A miniszter szerint az Európai Néppárt jelöltje nagy valószínűséggel Manfred Weber jelenlegi frakcióvezető lesz.

Gulyás Gergely az európai parlamenti választásokig nem lát esélyt az uniós költségvetés elfogadására. Szerinte az új bizottságnak egy új tervezetet kell kidolgoznia. Felhívta a figyelmet arra, hogy a befizetések 13 százalékkal csökkenek a britek kilépésével,

a tagállamoknak tehát vagy növelniük kell a hozzájárulásukat, vagy csökkenteniük a kiutalt támogatások összegét.

Hangsúlyozta, hogy a terheket egyenlően kell szétosztani, és Magyarország abban érdekelt, hogy megegyezés szülessen a brexit feltételeiről.

Kultúrvita

Gulyás Gergely a hosszú ideje zajló kulturális vitáról is beszélt, amely a miniszter szerint az eszmei szinten fennálló jobboldali holdudvart foglalkoztatja. Hozzátette: az utóbbi időben létrejött intézmények működése is azt mutatja, hogy a kultúra változott.

„A kultúra valódi tömegterméke a filmipar” – fogalmazott, hozzátéve: szükség van arra, hogy a magyar történelmi eseményeket feldolgozó művek is szülessenek. Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Filmalap pályázatot is hirdetett, de – a tárcavezető szerint – más kereteket is kell találni.

„Annak is örülünk, ha a filmügyi kormánybiztos is készít ilyen filmeket”

– emelte ki.

Főpolgármester-választás

Orbán Viktor miniszterelnök felkérte Tarlós Istvánt, hogy legyen a kormánypártok főpolgármester-jelöltje, a városvezető azonban még nem döntött, és van egy feltétele, mégpedig, hogy közvetlen legyen a választás – mondta Gulyás Gergely. „A főpolgármester úr fogja meghozni a végső döntést” – jegyezte meg.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány egyelőre nem tervezi, hogy módosítja az önkormányzati rendszert és a budapesti közigazgatás szerkezetét.

Kórházfejlesztés

Gulyás Gergely beszélt a budapesti kórházfejlesztésekről is. Megemlítette a Szent János Kórházat, amely a felújítás után sürgősségi ellátást is nyújt majd, és az öt év múlva elkészülő úgynevezett szuperkórházat, amelyben csak egyágyas szobák lesznek. Hangsúlyozta, hogy egyetlen fővárosi kórházat sem zárnak be, és megerősítette, hogy készül a Budapest 2030 fejlesztési program. A Honvédkórház orvosainak tömeges felmondásáról szóló értesüléseket ál- és rémhírnek nevezte.

Nyitókép: Bruzák Noémi