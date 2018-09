Nem lát esélyt az uniós költségvetés elfogadására az európai parlamenti választásokig Gulyás Gergely - a nap hírei

A hetes cikk szerinti uniós eljárás megindítását sürgetik civil szervezetek Magyarországgal szemben. Azzal vádolják a magyar kormányt, hogy semmibe veszi az európai alapértékeket és a jogállamiság követelményeit. A Miniszterelnökség államtitkára erre úgy reagált, hogy Soros György által támogatott szervezetek irányítják a Magyarország elleni támadást. A nyílt levelet a többi között a Human Rights Watch, az Amnesty International és a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet írta alá. Az Európai Parlament várhatóan jövő szerdán szavaz a Judith Sargentini holland zöldpárti jelentéstevő által összeállított különjelentésről, amely szerint indokolt a hetes cikk szerinti eljárás megindítása Magyarország ellen, ami végső soron akár az uniós szavazati jog megvonásához is vezethet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Sargentini-jelentés semmi másra nem tesz kísérletet, mint Magyarország megbüntetésére az önálló, szuverén bevándorlás-politika miatt. A tárcavezető az InfoRádió Aréna című műsorában reagált. A miniszter arról is beszélt, hogy nem lát esélyt az uniós költségvetés elfogadására az európai parlamenti választásokig. Gulyás Gergely azt is közölte: a magyar önkormányzati választási rendszer vagy a budapesti közigazgatás szerkezetének módosításáról nincs döntés és szándékot sem lát erre. A miniszterelnök felkérte Tarlós Istvánt, hogy legyen a kormánypártok főpolgármester-jelöltje, Tarlós István pedig csak közvetlen választás esetén indulna újra, a kormánypártok most az ő döntésére várnak. Szólt arról is, hogy három-négy éven belül várhatóak a budapesti kórházfejlesztési program első eredményei.

Magyarország világszerte a 7. legkedveltebb befektetési célpont - mondta az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár. Menczer Tamás az IBM Global 2017-es adatokat tartalmazó jelentése alapján kiemelte, hogy a magas hozzáadott értékű külföldi befektetések rangsorában Magyarország a 16. helyen áll. Tavaly az IBM felmérése szerint 121 külföldi befektető által végrehajtott beruházás valósult meg Magyarországon, amelyek összesen 17.500 munkahelyet teremtettek.

Bíróvá nevezték ki Patyi Andrást. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg. Áder János köztársasági elnök határozata szerint Patyi András kinevezése keddi hatállyal, határozatlan időre szól. Patyi András korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke volt. A korábbi közlések szerint Patyi András a tervezett Közigazgatási Felsőbíróságot vezetheti.

Nem ért egyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével a kötelező keresetek és a bértárgyalások csökkenő szerepéről a Liga Szakszervezetek vezetője. Mészáros Melinda az InfoRádióban Parragh László múlt heti kijelentéseire reagált. A Liga Szakszervezetek vezetője hangsúlyozta: a munkavállalói jövedelmek emelése és a nemzetgazdasági szintű versenyképesség miatt fontos a minimálbér és a garantált bérminimum további jelentős növelése. Arról is beszélt, hogy a 2016-os bértárgyalások eredményeként indultak el a bérnövekedések és az ország egyes részein csak a kötelező béremelés biztosítja az emelkedést.

Budapesten hét hídon csaknem ötszáz zászló hívja fel a figyelmet egy hónapig a családok szerepének fontosságára. A kormányzat és a főváros közös akciója a családok éve szeptemberi programjait kíséri. Novák Katalin családügyi államtitkár az InfoRádióban elmondta, hogy az úgynevezett családbarát zászlókkal azt akarják üzenni, hogy a kormány támogatja a családalapítást, a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, és arra hívják fel a figyelmet, hogy családban élni jó.

Egyhangúlag Keresztes László Lórántot választotta az LMP új frakcióvezetőjének a párt vezetése. Szél Bernadett az ellenzéki párt társelnöke és frakcióvezetője a múlt héten mondott le posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy az etikai bizottság korábban súlyos büntetéseket rótt ki a párt jelöltjeire, ezeket ő igazságtalannak, méltatlannak tartotta.

Továbbra is hiányolja a tartós európai megoldást a migrációs válságra a német belügyminiszter. Horst Seehofer Berlinben tárgyalt az unió soros elnökségét betöltő Ausztria belügyminiszterével. A német politikus szerint a júniusi brüsszeli csúcstalálkozón hozott döntésnek megfelelően önkéntes alapon az unió területén is létre kell hozni állomásokat. Herbert Kickl arról beszélt: Ausztria továbbra sem hajlandó befogadni a Földközi-tengeren kimentett menedékkérőket. Magyarország támogatja az osztrák uniós elnökség célkitűzését, hogy új irányt kell szabni az migrációs politikájának.

Személyesen vitatja meg az Észak-Koreával kapcsolatos helyzetet az amerikai és a dél-koreai elnök az ENSZ Közgyűlésének őszi ülésszaka alkalmából. A szöuli bejelentés szerint Mun Dzse In és Donald Trump telefonon tárgyalt a vontatottan haladó észak-koreai atomleszerelésről, és arról, hogy szerdán egy dél-koreai elnöki megbízott utazik Észak-Koreába egy újabb Korea-közi csúcstalálkozó előkészítésére.

Béremelési megállapodással ért véget a görögországi komptársaságok személyzetének sztrájkja. Az alkalmazottak januárig visszamenőleg 2 százalékos emelést kapnak. Az érdekképviselet eredetileg 5 százalékos emelést követelt. A görög hajótársaságok személyzetének fizetését először emelik a 2010-es pénzügyi válság és az azt követő gazdasági megszorítások óta.

Tűzszünetben állapodtak meg a Tripoliban több mint egy hete harcoló rivális fegyveres csoportok - közölte az ENSZ Líbiai Támogató Missziója. A világszervezet líbiai különmegbízottja felügyelete alatt létrejött egyezség az ellenségeskedés beszüntetését, a civilek védelmét szolgálja. Az azonban még nem egyértelmű, ténylegesen véget értek-e a harci cselekmények. A rivális milíciák közötti harcok miatt 61 ember vesztette életét.