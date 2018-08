Határozatképtelen volt az Országgyűlés - a nap hírei

Határozatképtelen volt az Országgyűlés, miután a Fidesz és a KDNP képviselői nem mentek el az ellenzék által kezdeményezett ülésre. A képviselők az ápolási díj emeléséről és a devizahitel-károsultak segítéséről tárgyalhattak volna. A Fidesz-frakció korábban a baloldali pártokat nevezte meg felelősnek a devizahitelezési válságért, és azzal vádolta őket, hogy öncélú politikai akcióhoz akarták felhasználni a devizahiteleseket. A kormánypárti képviselőcsoport közölte: már zajlanak az egyeztetések az ápolási díj emeléséről, így ősszel megszülethet a döntés az emelésről.

Több ezer ember gondoskodik az augusztus 20-ai programokon részt vevők biztonságáról - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő. Országszerte több mint 340 rendezvény és 360 tűzijáték várható. A fővárosi rendezvények biztosítására a Dunán is növeli a tűzoltói készenlétet a katasztrófavédelem. A mentőszolgálat külön mentésirányítási központot hoz létre az ünnepre. A meteorológiai szolgálat a délelőtti vízi- és légiparádé, valamint az esti tűzijáték ideje alatt 10 percenként szolgáltat időjárási adatokat a Duna-parton kialakított ideiglenes állomásról.

Részletesebb elemzést tart szükségesnek a magyar devizaadósságról a Magyar Nemzeti Bank. Nagy Márton alelnök szerint a kockázatvállalási hajlandóságról a szakértők sokszor helytelenül hasonlítanak össze olyan alapmutatókat, amelyek mögött eltérő folyamatok húzódnak meg, és az elemzések jelentősen befolyásolhatják egy ország nemzetközi megítélését.

Kezdeményezi a teljes tankönyvellátás ingyenessé tételét a szaktárca - jelentette be a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán az M1-en elmondta: jelenleg 1.-9.-ig mindenki, a többi évfolyamon pedig minden rászoruló diák ingyen tankönyvekhez jut. Ez több mint egymillió gyermeket jelent.

Országos kampányban népszerűsíti a nevelőszülői munkát ősztől az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca megyénként mutatja be a hivatást, így próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét a pályára. A jövő évi költségvetésben 850 millió forinttal több jut a hálózat fejlesztésére.

Az aszályt nevezte a fő veszélyforrásnak a magyar mezőgazdaság számára az agrárminiszter. Nagy István a debreceni Farmer Expo megnyitóján kijelentette: öntözés nélkül nem lesz eredményes termelés. A felszín feletti vizekből jelenleg 80 ezer hektárt öntöznek az országban, miközben a meglévő csatornák 200 ezer hektár öntözését tennék lehetővé.

A magyar lovassport történetének legnagyobb beruházása valósult meg Szilvásváradon – jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István elmondta: a Lipicai Lovasközpontban mintegy 6,8 milliárd forintból megvalósult beruházássorozattal elindul egy folyamat, melynek középpontjában a ló és a lovaglás megszerettetése, a lovassport tömegbázisának szélesítése áll.

Jövőre elkezdődik a balatoni kerékpáros körút átfogó fejlesztése. A cél, hogy a több mint 200 kilométeres tókerülő úton a lehető legtöbb helyen három méter széles burkolat és jól követhető táblarendszer álljon a bringások rendelkezésére, illetve ezzel párhuzamosan javuljon a kerékpáros szolgáltatások minősége is.

Olaszországban még mindig dolgoznak a mentőalakulatok a genovai hídomlás helyszínén, de egyelőre nem találtak túlélőt vagy újabb áldozatot a romok között.Az áldozatokat szombaton búcsúztatják az olasz miniszterelnök részvételével. Sajtóértesülések szerint azonban a 38 azonosított áldozat közül 17-nek a családja elutasította az állami temetést, mert a hatóságokat okolja a balesetért.

Spanyolországban a tavalyi barcelonai és cambrilsi terrortámadás áldozataira emlékeztek. A megemlékezésen jelen volt Pedro Sánchez kormányfő és 6. Fülöp spanyol király. Egy évvel ezelőtt a katalán főváros központjában egy 22 éves marokkói terrorista kisteherautójával a gyalogosok közé hajtott, másnap Cambrils tengerparti üdülőhelyén is gázolásos merényletet követtek el. A támadásokban 16-an haltak meg, és több mint 120-an megsebesültek.

Több mint 4,5 millió ember mondott véleményt az uniós tagállamokból az óraátállítás szükségességéről – közölte az Európai Bizottság. A testület lezárta az európai konzultációt, a következő hetekben pedig jelentést tesz közzé az eredményről. Az Európai Parlament finn kezdeményezésre indítványozta az óraátállítás szükségességének felülvizsgálatát. Az állampolgári kezdeményezések azt mutatják, hogy sokan aggódnak egészségi okokra hivatkozva az évente kétszer, márciusban és októberben esedékes óraátállítás miatt.

New York-ban Aretha Franklin tiszteletére neveztek át egy metróállomást a csütörtökön meghalt énekesnő rajongói. A Manhattan déli részén található Franklin Street megálló felirata elé az Aretha nevet is odafestették. Az állomás átnevezése nem hivatalos és nem is végleges. A soul királynőjeként tisztelt énekesnő 76 évesen, hasnyálmirigyrákban halt meg tegnap detroiti otthonában.