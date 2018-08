Állatkerti trükkök a kánikulában

Az állatkerti állattartásnak vannak bizonyos szabályai, amit még az állat helyének kialakítása előtt figyelembe vesznek. Ilyen például az, hogy a férőhelynek kompatibilisnek kell lennie a mi éghajlatunkon előforduló időjárási körülményekkel, és azzal is hogy nagy melegben is biztosított legyen a megfelelő folyadékpótlás.

Azoknál az állatoknál, akiknél szükséges, medence áll rendelkezésre, vagy más módszerrel - mondjuk locsolóval, szökőkúttal, vagy zuhanyoztatással - hűtik őket

- mondta Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Bizonyos állatok élettere a medence nélkül amúgy is elképzelhetetlen lenne: ilyen a víziló, a krokodil vagy az óriásvidra, de ugyanez vonatkozik a jegesmedvékre, a pingvinekre, a fókákra, a tapírra és a sörényes hangyászra is, mert ugyan furcsának tűnhet, de ők is szeretnek pancsolni - tette hozzá Hanga Zoltán.

Mint mondta, az elefántokat a gondozók rendszeresen locsolótömlővel hűsítik, a pingvineknél pedig párásító berendezés van. Hozzátette azt is,

hogyha nem figyelnének oda a megfelelő árnyékolásra, vagy hűtésre, akkor bizonyos állatoknál probléma lenne.

A jegesmedvék, vagy hóbaglyok ebbe a körbe tartoznak, a pingvinek is részben, de az állatkertben látható pingvinek Afrikából származnak, így ők szeretik a meleget.

Ajánlás a látogatóknak

Az állatoknak is szükségük van ebben a nagy hőségben egy kis hűsölésre, ha épp szunyókálnak, ne noszogassuk őket, pláne ne dobáljuk.

Az állatok etetése hőmérsékletfüggetlen, de ha otthonról hozott étellel etetjük őket, az nem egészséges. Bizonyos állatokat az erre szolgáló Zoo csemegével etethetjük - ajánlotta Hanga Zoltán.

Ezeket a szabályokat nem azért hoztuk, mert mindenáron keretek közé akarjuk szorítani az emberek állatkerti látogatását, hanem mert ez szolgálja az állatok egészségét

- tette hozzá.

A nagy melegben akár el is pusztulhatnak az állatok

Súlyos betegséget okozhat az állatoknak a nagy meleg; akár pusztulásukat is okozhatja, ha nem figyelünk oda ilyenkor fokozottabban házi kedvenceinkre vagy a gazdasági haszonállatokra - mondta el az Inforádióban az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője, Seres Zoltán.

Hasznos tanácsok házi kedvenceknél

Akváriumban, terráriumban tartott kisállatot tűző nap mellett soha ne hagyjunk.

Lakásban tartott állatnak mindig biztosítsunk hűvöset, húzzuk le a redőnyt, ha elmegyünk.

Mindig legyen folyadék és étel utánpótlás. Ilyenkor lazább tápokat adjunk.

A kutyákat, macskákat nemcsak itathatjuk, hanem akár a szőrüket is leönthetjük egy pohár vízzel.

A nagy melegben kora reggel, délelőtt, vagy késő délután, este induljunk hosszabb sétákra. A sötétebb, nagyobb szőrű kutyáknál egy kánikulában megtett hosszabb séta végzetes pusztuláshoz vezethet.

Udvaron tartott állatok esetében

Láncon semmiféleképpen ne tartsunk kutyát, legyen lehetősége arra, hogy behúzódhasson az árnyékba.

Az energiában gazdag táplálék helyett inkább folyadékot adjunk nekik.

"Ha mégis napszúrást kapott az állat, akkor érdemes a folyadékpótlásról gondoskodni, hűteni az állatot kívülről és állatorvosi segítséget sem árt kérni"

- mondta Seres Zoltán.

Állatot az autóban hagyni szigorúan tilos

Hosszú út előtt érdemes beszerezni egy utazóládát, amit a csomagtartóba tehetünk, ami a kutyának is komfortérzet és biztonságot jelent. Fontos az is, hogy az utazás biztonságát ne veszélyeztesse az állat, ne tudjon előreugrani a sofőrhöz, mert balesethez is vezethet - magyarázta az Egyesület vezetője.

"Kutyákat autóban hagyni nyári időszakban szigorúan tilos, hiszen ha tűző napon hagyjuk a az autót, olyan magasra emelkedik a hőmérséklet, ami az állatok rövid távú pusztulását jelentheti.

Az állatainkat úgy tartani, hogy azok fizikai, lelki károsodást szenvednek, vagy elpusztulnak, az állatkínzásnak minősül, ami bűncselekmény, akár börtönbüntetést is kaphat a tulajdonos"

- emelte ki Seres Zoltán.

