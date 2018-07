Eltörölhetővé vált egy világszintű kór

Már két éve elérhetőek azok az új gyógyszerek, amelyekkel a hepatitisz C gyógyítható. Az egészségügyi Világszervezet (WHO) célja, hogy 2030-ra teljesen felszámolja a vírusfertőzést - mondta Werling Klára, a Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének alelnöke.

"2017-ben Magyarország is csatlakozott ehhez a célhoz.

A hepatitisz C esetében reális esély van arra, hogy a betegeket meggyógyítsuk,

de ehhez az kell, hogy a magas rizikócsoportba tartozó betegek, valamint az orvosok is gondoljanak arra, hogy ez a betegség létezik" - tette hozzá.

Az egyesület alelnöke azt is elmondta, hogy a hepatitisz B kevésbé gyakori, mint a C, mivel a B ellen 1998 óta van már védőoltás is, amit 12 éves korban adnak, valamint évtizedek óta szűrik a vérkészítményeket. A C változatot 1989-ben fedezték fel, és 1992 óta szűrik a vérkészítményeket.

A rizikócsoportba tartoznak azok, akik 1992-93 előtt estek át műtéten, és vért, vagy vérkészítményt kaptak. Ebbe a csoportba tartoznak még az intravénás droghasználók, valamint a tetováltak, és testékszerrel rendelkezők akkor, ha nem megfelelő helyen, higiéniás körülmények között kapták a testfestést vagy a testékszereiket. Azok is a rizikócsoporba tartoznak, akiknek a családjában felmerült már ilyen betegség. Vannak olyanok is, akik a munkájuk során fertőződtek meg: egészségügyi, rendvédelmi dolgozók, rendőrök - vázolta fel Werling Klára.

A hepatitis B és C változatok a legveszélyesebbek , mert azok az akut fertőzés után krónikussá válnak és májzsugor, májrák alakul ki.

A betegek kétharmada nem tudja, hogy hepatitiszes

"A világnap fő célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, hiszen a magyar adatok azt mutatják, hogy a hazai betegek egyharmada, 30-32%-a tud csak a betegségéről, és csak a fertőzöttek 20%-a kapta meg eddig a kezelést" - mondta a szakember, aki szerint nagyon fontos feladat a betegségükről nem tudók felderítése.

Ők ugyanis elmennek pedikűrre, manikűrre, fogorvoshoz, és ha véletlenül nem megfelelőek a higiéniás körülmények, továbbadhatják a vírust.

Az egyesület alelnöke arról is beszálmolt, hogy a betegekségüket ismerők kétharmada 1945 és 1970 között született.

