Emelkedhet az ápolási díj

Az ápolási díj emelését tervezi az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca ezt azután közölte, hogy egyeztetett az emelést követelő civil szervezetekkel. Az elmúlt időszakban több érdekképviselet és civil szervezet kérte a kormányzattól a tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg fiatalokat ápoló családtagok helyzetének rendezését.

A minisztérium közleménye szerint 2010. és 2018. között 63 százalékkal, 37 050 forintról 58 680 forintra nőtt azoknak a gondozóknak az ellátása, akik hozzátartozói a legsúlyosabb állapotban vannak. Az egyeztetésen elhangzott az is, hogy idén januártól a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok havi 50 ezer forintos kiegészítő támogatást kapnak, illetve a bruttó díjakból nyugdíjjárulékot is fizet az állam, így az érintettek nyugdíjjogosultságot is szereznek.

Az Emmi közleményében hangsúlyozta, az egyeztetésen részt vevő civil szervezetek egyetértettek a kormány azon elképzelésével, hogy tovább emeljék az ápolási díjat, ennek részleteiről a minisztérium bővíti a párbeszédet további szakmai és civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel és a szociális ágazati egyeztető fórummal.