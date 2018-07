Fontos szabályok, ha egzotikus helyekre utazunk

Ha az ember utazni készül, általában készít egy utazási tervet: mivel fog utazni, hova fog utazni, mit fog megnézni, és így tovább. Miért ne tenne így az egészségügyi felkészüléssel is, ugyanis bármikor jöhet egy fejfájás, megfázás, és senki nem szeretné az utazás első pár napját ágyban kuporogva, fájdalmak között tölteni.

Ha pedig trópusi országba megy az ember, a kockázat még nagyobb, hiszen

ott a higiéniás viszonyok kevésbé színvonalasak, mint Európában vagy Észak-Amerikában

- magyarázta Szlávik János, a budapesti Szent László Kórház infektológus szakorvosa.

"Óhatatlan, hogy bármennyire is vigyáz magára valaki, az esetek felében néhány napos lázzal hasmenéssel, hasi görcsökkel, hányással járó megbetegedés alakul ki. Néhány nap alatt elmúlik, de erre előre gondolni kell" - mondta a szakorvos.

Oltások típusai

Általában az utazás előtt két-három héttel érdemes arra gondolni, hogy megfelelő oltásokat, védekezésre alkalmas tablettákat vegyünk magunkhoz. Ez az időtartam persze függ attól is, hogy ki milyen országokba utazik - tette hozzá.

Az oltásokat nagyon gyakran több részletben kell beadni, ezért ha valaki trópusi országba utazik, az oltási sorozatot időben kell megkapnia.

Szlávik János kifejtette, hogy a világon az egyetlen kötelező oltás a sárgaláz elleni oltás, ennek hiányában be sem engedik az illetőt több, főként trópusi országba. A szakorvos azt is elmondta, hogy bizonyos oltások nemcsak a trópusi országokban, hanem a mediterrán országokban is hasznosak, ilyen az A típusú májgyulladás elleni oltás.

"Elég a Földközi-tenger partvidékére utazni, és már nagyobb százalékban betegedünk meg A típusú májgyulladásban, amely néhány hetes hányással, hányingerrel, sárgasággal, gyengeséggel jár" - mondta Szlávik János.

Higiéniai szabályok

Pár alapszabályt betartva nem lehet semmi bajunk - figyelmeztetett Szlávik János. Figyeljünk arra, hogy trópusi országokban mit eszünk és mit iszunk.

A hámozott gyümölcsök, a főtt, sült ételek biztonságosak. Óvakodjunk a nyers ételektől, salátáktól, a helyileg készített jégkockáktól,

ugyanis ezek tartalmazhatják azokat a kórokozókat, amitől az utazási hasmenést el lehet kapni - tette hozzá.

Egészségügyi ellátás

A fejlődő országok egy részében megfelelő az orvosi ellátás, de

alapszabály az, hogy kössünk biztosítást, hiszen annak hiányában nagyon sokba kerülhet a külföldi orvosi ellátás.

Szlávik János szerint az utazás előtt érdemes tájékozódni, és felkeresni egy oltási tanácsadót, aki elmondja a szükséges információkat az utazással kapcsolatban.

Nyitókép: Pixabay