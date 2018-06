Védőoltások utazás előtt - ezekre figyeljünk!

Legkésőbb két héttel az egzotikus országba való utazás előtt be kell adatni a védőoltásokat - hívta fel a figyelmet Siska Ilona osztályvezető főorvos, a Nemzetközi Oltóközpont vezetője.

Egzotikus, külföldi utazásokhoz 11-12 féle oltás van, ebből csak néhány kötelező: ez a sárgaláz elleni oltás, illetve a poliomyelitis (gyermekbénulás) elleni oltás - mondta Siska Ilona osztályvezető főorvos.

Az oltóközpont vezetője elmondta, konzultáción szoktak javaslatot tenni arra, hogy kinek milyen oltás javasolt attól függően, hogy hova utazik, milyen körülmények közé, mennyi időre, mit fog ott csinálni, milyenek az étkezési szokásai.

Az oltóközpontokban lehet a legpontosabb információkat megszerezni. Telefonon nem szoktak részletes tanácsot adni, kell a személyes jelenlét, de előzetesen különböző honlapokon is utána lehet nézni, példáil az utazaselott.hu-n, de vannak külföldi, angol nyelvű honlapok is.

"A legutolsó időpont, amikor még érdemes beoltatni magunkat: két héttel indulás előtt. Vannak oltások, amelyeket meg kell ismételni, ezeknél egy hónap vagy még hosszabb időre van szükség"

- mondta a szakértő.

Sokan a hepatitis elleni oltást is kérik külföldi utazás előtt, de sokan összekeverik: a B típust többször kell ismételni, és nem étel, víz útján terjed. Az A típust egyszer elég beadni indulás előtt, és egyéves védettséget jelent, de meg lehet hosszabbítani egy második oltással. Van egy kombinált oltás is, amely A és B típusú hepatitis ellen is véd, gyakori utazók szokták ezt kérni - világított rá a főorvos.

Ha a gyermeknek nincs meg az összes Magyarországon kötelező oltása utazás előtt, akkor előfordulhat, hogy előre kell hozni. "Nagyon fontos, hogy az életkorhoz kötött oltásai meglegyenek,

nagyon lényeges a kanyaróoltás, mert több országban is felütötte a fejét.

15 hónapos kor alattiakat nem is javasolt egzotikus helyre vinni" - emelte ki Siska Ilona.