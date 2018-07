Káosz a felfüggesztett vérnyomáscsökkentők körül

Korábban beszámoltunk róla, hogy június 29-i hatállyal összesen 27 vérnyomáscsökkentő gyógyszer itthoni forgalmazását függesztette fel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). A termékekben közös, hogy hatóanyagként mindegyik vasartant tartalmaz.

A bejelentés kisebb pánikot keltett a patikákban, mert a közlemény csak arról szólt, hogy vizsgálják az alapanyag összetételét, az ugyanakkor nem szerepelt benne, hogy a lehetséges hiba milyen természetű, milyen veszélyt hordoz, valamint hogy a vizsgálat meddig fog tartani és mit tegyenek azok, akiknek ilyen kiváltott gyógyszerük van.

Sok érintett úgy értelmezte a helyzetet – és ez okozott feszültséget a gyógyszertárakban –, hogy a jelzett gyógyszereket visszaválthatja - írja a Népszava.hu.

A Népszavát tájékoztató gyógyszerészek azt mondták, hogy sokan visszahozták a valsartan hatóanyagú vérnyomáscsökkentőjüket,

de a patikák nem vehették vissza azokat, mert a hatóság nem visszahívta, csak felfüggesztette a készítmények forgalmazását.

Az érintettek nem értették, hogy mi a különbség a két intézkedés között. A gyógyszertárak dolgozói is csak valószínűsíteni tudták, hogy a feltételezett gyártási hiba nem befolyásolja a gyógyszer hatékonyságát.

A feltételezések szerint az lehet a probléma, hogy bár a 27 szóban forgó terméket különböző gyárak állítják elő, valamennyi ugyanabból a kínai forrásból szerzi be az alapanyagot, és ennek a hatóanyagnak a gyártója jelezte a minőségi problémát. Először a cseh és a lengyel gyógyszerhatóság lépett, majd a hazai is felfüggesztette – a helyzet tisztázásáig – az érintett termékek forgalmát.

Jelen helyzetben az javasolható, hogy akinek megrendült a bizalma a már kiváltott gyógyszerében az keresse fel háziorvosát és konzultáljon vele az esetleges váltásról

- írja a Népszava.

A jelzett alapanyag más forrásból egyéb termékekben is elérhető, ugyanakkor nem áll rendelkezésre olyan információ, ami alapján azt kellene javasolni, hogy aki a most felfüggesztett tételekből váltott ki gyógyszert, az ne szedje be.

Ma már az OGYÉI honlapján olvasható közleményben is szerepel az az útmutatás, hogy

akik az érintett gyógyszereket szedik "továbbra is folytathatják a terápiát."

Nyitókép: Rosta Tibor