Újra képeznek tartalékos tiszteket Magyarországon

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán tartott állománygyűlésen megköszönte a mintegy négyszáz önkéntes tartalékos egyetemistának, hogy önként vállalva, tanulmányaik mellett "a hazát részesítik előnyben". Mint mondta, amire vállalkoztak, az sok megpróbáltatással jár; elsődleges feladatuk, hogy tanuljanak, készüljenek a jövőre, s mindezt a haza szolgálatában, a nemzetért tegyék.

A miniszter úgy fogalmazott hogy különleges jogrend időszakában Magyarország biztonságát csak nagyobb katonai erővel lehet biztosítani, de ehhez békében nincs szükség nagy tisztikart rendszerben tartani.

E-learning és ösztöndíj Az egyetemisták képzése nyaranta, összevont formában történik, míg az egyetemi képzési időben távoktatásban, e-learning módszerrel készítik fel a fiatalokat. A civil egyetemeken eltöltött öt év után tiszti képzésük a Ludovika Zászlóalj végzőseivel az augusztus 20-ai tisztavatáson fejeződik be. A hétfői állománygyűlésen részt vevő, csaknem négyszáz önkéntes tartalékos egyetemista a tanfolyam végére rendelkezik majd a megfelelő alap katonai vezetői kompetenciákkal. Akik tanulmányaik mellett a tartalékos rendszerben vállalnak szolgálatot, azoknak pályázat alapján ösztöndíjat biztosít a Magyar Honvédség.

Benkő Tibor beszélt a honvédség fejlesztési programjáról, a "Zrínyi 2026"-ról is, amely honvédelmi és haderőfejlesztést is tartalmaz. Mint mondta, ez érinti a légierőt, a szárazföldi haderőnemet is. Minden területen szeretnének megújulást, de mindez semmit sem ér, ha nincs megfelelően kiképzett személyi állomány – mondta a honvédelmi miniszter.

Nyitókép: Mohai Balázs