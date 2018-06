Szerdán se hagyja otthon az esernyőt

Országszerte várható heves esőzés, néhol jég is.

Folytatódik a viharos, néhol szupercellás június. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szerdán is országszerte várható heves esőzés.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt.

Szerdára virradóra nyugat, délnyugat felől újabb zivatarrendszer éri el az országot, amely kelet, északkelet felé halad, és éjszaka átvonul felettünk, előtte helyenként lehetnek zivatarok. Néhol heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket óránként 90-100 kilométeres szélroham és nagyméretű jég kísérhet. Emellett felhőszakadás is valószínű, és 50 milliméternyi eső is hullhat.

Szerdán napközben is több helyen várható zivatar, amelyet felhőszakadás, jégeső és erős vagy viharos szél kísérhet.

A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki felhőszakadás veszélye miatt

Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére.

Az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt.

Emellett a fővárosra, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére a várható heves zivatarok miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Marad a meleg

Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet 23-30 fok között várható, északnyugaton lesz kevésbé meleg.