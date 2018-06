Darazsak miatt lezárják a ligetet - gyerekeket támadtak meg Mezőberényben

Átmenetileg lezárják a mezőberényi ligetet – közölte Siklósi István polgármester.

Több darázstámadás is történt az elmúlt napokban, a rovarok elsősorban gyerekeket támadtak meg a környéken. Éppen azért, hogy mindez ne ismétlődhessen meg, fel kell deríteni a darázsfészket, – fészkeket - írja a beol.hu.

A polgármester elmondta, hogy a munkálatokkal megbízott cég vasárnap ezt meg is tette, ugyanakkor akad olyan fészek, amely nehezen megközelíthető helyen van a magasban, éppen ezért speciális eszközökre, eljárásra is szükség lesz. Várhatóan hétfőn ártalmatlanítják a rovarokat, és előreláthatólag a liget is minél előbb használható lesz.

A lezárást szalagozással jelzik.