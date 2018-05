Javította a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését az OECD - a nap hírei

A főpolgármester és a Budapestért felelős államtitkár is jelentősebb eredményeket vár a kormány és a városvezetés szorosabb együttműködésétől. Megerősítette stratégiai szövetségét Magyarország és az Egyesült Államok.

A főpolgármester azt szeretné, hogy a jövőbeni szorosabb együttműködésnél a kormány jelentősebb mértékben vonja be a fővárost az állami nagyprojektek lebonyolításába. Tarlós István az InfoRádió Aréna című műsorában hozzátette: a főváros és az állam a meglévő fővárosi koncepció alapján alakítja ki Budapest tízéves stratégiai fejlesztési tervét. Azt javasolja a miniszterelnöknek, hogy a közös tervről legyen közvetlen megállapodás. Kiemelte: a mostani személyi változások is javítják a főváros és az állam szorosabb együttműködésének feltételeit. Fürjes Balázs, Budapestért és az agglomerációért felelős államtitkár arról beszélt: az átszervezés célja, hogy a kormány legyen jobb partnere a fővárosnak. A 10 éves fejlesztési tervről azt mondta: érdemes közösen megkérdeznie a fővárosnak és a kormánynak az érintett szervezeteket a tervről. Szólt arról is, hogy a nyár elején a Duna Aréna és a felújított Dagály Strand is megnyitja a kapuit a civilek előtt.

Új fizetős parkolási övezetek lesznek Újbudán és Zuglóban. A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint az 5. kerület nagy részén óránként 525 forintra emelkedik a várakozási díj, míg az állatkertnél kevesebbet kell fizetni. A közgyűlés hozzájárult a Vörösmarty tér felújításához is. A rekonstrukció szeptemberben kezdődik és várhatóan jövő augusztus végéig tart. A testület határozott arról is, hogy 2019 júniusában kezdődik és 2020 végén fejeződik be a fővárosi Széna tér felújítása. Az ülésen szó volt arról is, hogy a főváros az idén is csatlakozik az Európai mobilitási héthez. A városligeti középületek fűtéséréről szóló előterjesztés végül nem szerepelt a napirenden.

Javította a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az OECD legfrissebb prognózisában 3,6-ről 4,4 százalékra emelte idei GDP-növekedési előrejelzését, a 2019-as növekedési várakozást pedig 2,8-ről 3,6 százalékra növelte. Az OECD a magyar gazdasági növekedést idén a 4., jövőre pedig a 7. legerősebb helyre sorolja a tagállamok közül. A szervezet elemzői szerint a gazdasági növekedés motorja továbbra is a belső kereslet marad. -A magyar kormány az idén 4,3, jövőre pedig 4,1 százalékos GDP bővüléssel számol. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint az OECD is megerősíti a magyar gazdaság hosszú távú növekedését.

Megerősítette stratégiai szövetségét Magyarország és az Egyesült Államok - értékelte washingtoni megbeszélését a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: továbbra is közösen lépnek fel az illegális migráció és a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a keresztény közösségek védelmében. Mike Pompeo kiemelte az élénk civil társadalom fenntartásának jelentőségét. Emellett hangsúlyozta, hogy támogatni kell Ukrajna közeledését a NATO-hoz és meg kell előzni az orosz befolyás növekedését Közép-Európában.

Visszahívta országgyűlési képviselői tisztségéből Dúró Dórát a Jobbik elnöksége. A párt parlamenti frakciója bizalomvesztés miatt szerdán zárta ki soraiból a képviselőt. Dúró Dóra a Facebook-oldalán közölte: kész visszaadni képviselői mandátumát. Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője közölte: a képviselőcsoport bomlasztásnak tartja azt, hogy Dúró Dóra csatlakozott a Toroczkai László által alapított platformhoz.

Életben van a Kijevben állítólag lelőtt orosz újságíró, Arkagyij Babcsenkó épségben jelent meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat sajtótájékoztatóján. A szervezet vezetője arról számolt be, a férfit érintő akció különleges művelet volt, mert a szolgálat időben tudomást szerzett arról, hogy az orosz titkosszolgálatok a 41 éves haditudósító életére törnek és így sikerült megakadályozni megölését. Moszkva szerint Kijev propagandahatást kívánt kelteni az újságíró állítólagos meggyilkolásáról szóló történettel, de az, hogy életben van, jó hír.

Jogszerűtlennek tartja és elítéli a schengeni övezeten belüli határellenőrzést az Európai Parlament. Az uniós törvényhozás strasbourgi ülésén elfogadott jelentés szerint a belső határokon ismét bevezetett ellenőrzést a közös európai menekültügyi rendszer hiányosságai, illetve a politikai akarat és a felelősség megosztásának hiánya miatt kellett ismét bevezetni.

Olaszországban kiugró hozamok mellett értékesített 5- és 10 éves államkötvényeket az államkincstár. Az aukciót egy nappal azután tartotta szervezet, hogy az utóbbi negyedszázad legrosszabb eladási hulláma söpört végig a rövid lejáratú állampapírok piacán. Közben londoni pénzügyi elemzők átmenetinek nevezték az olaszországi piaci feszültség enyhülését. Úgy vélik: az olasz politikai válság tovagyűrűző gazdasági-pénzügyi hatásait a közép-európai gazdaságok is megérezhetik.

Meghalt Mosonyi György, a Mol felügyelőbizottságának elnöke. A szakembert hosszan tartó betegség után 68 évesen érte a halál. Mosonyi György csaknem 20 évet dolgozott a Mol-nál, 1999-ben vezérigazgatóként és az igazgatóság tagjaként csatlakozott a vállalathoz. A tájékoztatás szerint oroszlánrészt vállalt a társaság akkori stratégiájának kialakításában és megvalósításában. Mosonyi Györgyöt a Mol saját halottjának tekinti.