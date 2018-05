További adócsökkentést tervez a kormány - a nap hírei

Az adóterhek további csökkentését ígérte a pénzügyminiszteri poszt várományosa. A Nyílt Társadalom Alapítványok központja elköltözik, de a CEU maradi akar Budapesten. Végső búcsút vettek Szervátiusz Tibor szobrászművésztől. A nap legfontosabb hírei május 15-én.

A kormány gazdaságpolitikai céljai változatlanok maradnak, ennek alapja, hogy az országban munkaalapú társadalom épül - közölte pénzügyminiszter-jelölti meghallgatásán Varga Mihály. A politikus elmondta: a ciklus végére a kormányzat hiány nélküli költségvetést szeretne elérni. Célnak nevezte a teljes foglalkoztatás elérését, valamint a lakosság és a vállalkozások adóterheinek további csökkentését.

Két fontos iránya lesz a vagyonpolitikának - mondta a költségvetési bizottság előtti meghallgatásán a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt. Bártfai-Mager Andrea a közvagyon gyarapítását és értékének megőrzését, illetve az állami irányítás alá tartozó vállalatok versenyképességének növelését hangsúlyozta.

A megalakuló kormány a jövőben is nemzeti érdeknek tekinti Magyarország európai uniós tagságát - jelentette ki a Miniszterelnökség leendő vezetője. Az Országgyűlés európai ügyek bizottságában tartott meghallgatásán Gulyás Gergely azt mondta: mindez megengedi az éles kritikát a közösség intézményrendszerével, működésével vagy válságkezelésével kapcsolatban.

Bővül a külügyi és külgazdasági tárca feladatköre - jelentette be meghallgatásán Szijjártó Péter. A nemzetközi energiatárgyalásokkal és a határon átnyúló fejlesztésekkel is a tárca foglalkozik majd, és oda kerül az Információs Hivatal, vagyis a külföldi hírszerzés is.

A magyar kis- és közepes vállalkozások termelékenységének, innovációs és versenyképességének javítását nevezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium legfőbb feladatának a tárcavezetői poszt várományosa. Bizottsági meghallgatásán Palkovics László hangsúlyozta: a cégek adó- és adminisztrációs terheinek csökkentése mellett az egyetemek támogatására is szükség van a kkv-k innovációs képességének erősítéséhez.

2026-27-ben állhatnak kereskedelmi üzembe az új paksi blokkok - mondta a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt. Süli János a parlament gazdasági bizottságban tartott meghallgatásán hangsúlyozta: a beruházás fix áras, a szerződésben lévő 12,5 milliárd euróból 10 milliárd az orosz hitel, 2,5 milliárd a hazai forrás.

Személyesen kért bocsánatot a református egyházi vezetőktől az őket az országgyűlés alakuló ülése után ért támadás miatt a köztársasági elnök. Áder János úgy fogalmazott: a véleménynyilvánítás szabadsága Alaptörvényben biztosított alapvető jog, ennek a szabadságnak azonban világos határa van. Három református elöljárót a rendőröknek kellett kimenekíteniük a Kossuth Lajos térről, miután tüntetők rájuk támadtak.

Mindenképpen Budapesten szeretne maradni a Közép-európai Egyetem - jelentette ki az intézmény rektor-helyettese azzal kapcsolatban, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok központja Berlinbe költözik. Fodor Éva az InfoRádióban hangsúlyozta: a CEU maradéktalanul teljesítette az új felsőoktatási törvény által előírt összes kötelezettséget, és most már a kabinetnek kellene aláírni a New York állammal közösen véglegesített szerződés-tervezetet.

Végső búcsút vettek Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművésztől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert művészparcellájában. A nemzet művésze életének 88. évében, április 25-én hunyt el. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta: Szervátiusz Tibor munkássága igazodási pont volt a magyar művészeti és közéletben, aki arra tanította népét, hogy felismerje a magyarság határtalan gazdagságát.

Szlovákiában nem indul a jövőre esedékes elnökválasztáson az államfő. Andrej Kiska döntését magánéleti okokkal indokolta, több időt akar tölteni a családjával. Hozzátette ugyanakkor, hogy teljesen nem akar távozni a politikából.

A Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordul a palesztin vezetés az izraeli telepek miatt. A Jerusalem Post izraeli újság a palesztin elnök tanácsadójára hivatkozva azt írta: a Mahmúd Abbász vezette Palesztinai Felszabadítási Szervezet azzal vádolja Izraelt, hogy háborús bűncselekményeket követ el zsidó telepek létrehozásával a palesztin területeken.

Kétnaponta a Nap tömegének megfelelő tömeget nyel el egy óriási fekete lyuk, amelyet ausztrál csillagászok fedeztek fel. Ez lehet az univerzum leggyorsabban növekvő hasonló objektuma. A rendkívüli tömegű fekete lyuk több mint 12 milliárd fényévnyi távolságban található, olyan gyorsan nő, a mérete becslések szerint a Nap húszmilliárdszorosa.