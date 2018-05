Ezekkel bővül Szijjártó Péter minisztériumának feladatköre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium feladatköre a nemzetközi energiatárgyalásokkal és a határon átnyúló fejlesztésekkel bővül, emellett az Információs Hivatal is a tárcához kerül - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt az Országgyűlés gazdasági bizottságának keddi ülésén. Változás lesz az államtitkárok személyében is.

A tárcavezetői kinevezés előtti meghallgatáson Szijjártó Péter megerősítette, hogy a külügy és a külgazdaság továbbra is egy minisztériumot fog alkotni. A tárca - mint mondta - továbbra is ösztönözni kívánja a beruházásokat, hiszen Magyarországnak ma már nem csak a régiós versenytársakkal, hanem több ezer kilométerre levő államokkal kell megküzdenie a befektetőkért. Hangsúlyozta, hogy Magyarország növekedési pályája a külgazdasági folyamatokhoz kötődik és különösen érzékenyen érintik az utóbbi évek világgazdasági folyamatai. Ezek legfontosabb ágazata az autóipar, amely Magyarországon tavaly rekordösszegű, 8038 milliárd forint termelési értéket állított elő - tette hozzá.

A miniszterjelöltet a gazdasági bizottság 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett 10 szavazattal támogatta.

Segítenék a mobilitást

Hangsúlyozta, hogy a befektetők már nem csupán az összeszerelői kapacitást keresik, hanem kutatási és fejlesztési helyszínként is tekintenek Magyarországra, így a beruházásösztönzés nem csak a munkahelyteremtést, hanem a technológia-intenzív fejlesztéseket és a kutatásokat is támogatja. Szijjártó Péter a következő évek fontos gazdasági alakítójának nevezte a munkaerőpiacot és azt ígérte, hogy adókedvezményekkel segítik a munkavállalói mobilitást erősítő munkáltatói támogatásokat.

Kulcskérdésnek nevezte a magyar árualap megteremtését, ennek érdekében pedig a belföldi kis- és közepes cégek külpiaci támogatását ígérte, de hozzátette, hogy az itt működő multinacionális cégek kivitele a magyar beszállítókat is gyarapítja. A magyar vállalkozókat nem csak közvetlen támogatással, hanem a beszállítói hányaduk emelésével is lehet segíteni, a nemzetközi cégeket viszont nem rekesztheti ki egy 10 milliós ország - tette hozzá.

Két új államtitkár

A kormany.hu-ról az is kiderült, hogy továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM), ketten újonnan töltik be a posztot. Sztáray Péter magyar NATO-nagykövet váltja a KKM biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkári posztján Mikola Istvánt.

A külgazdasági és külügyminiszter Menczer Tamás külügyi szóvivőt, kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkárt kérte fel a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkári posztra.

Mikola István és Íjgyártó István kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár nagykövetként folytatja munkáját.

A nemzeti közösségek támogatása

A határon túl élő magyar nemzeti közösségek érdekképviselete továbbra is a magyar külpolitika egyik legfontosabb feladata marad, ahogyan eddig is az volt - erről már az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülésén beszélt Szijjártó Péter.

A miniszterjelöltet meghallgatta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is, ahol azt mondta: számos konfliktushelyzet nem a megoldás felé halad, s ezek Közép-Európa és Magyarország számára is új biztonsági kihívásokat jelentenek. A világ instabilitása, a gazdasági visszaesések, a politikai és fegyveres konfliktusok nyomán a jövőben erősödni fog a népvándorlás folyamata. Csak a közel-keleti és észak-afrikai térségből 30-35 millió ember, s a szubszaharai térségben is további milliók dönthetnek úgy, hogy elhagyják jelenlegi tartózkodási helyüket.