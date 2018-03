A forradalom és a választás a nemzeti ünnep központjában - a nap hírei

Az 1848-as forradalom kitörésére emlékeztek országszerte és a határokon túl. Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országházban. A jobb oktatásért tüntettek diákok a fővárosban. A nap legfontosabb hírei március 15-én.

Az 1848-as forradalom kitörésére emlékeztek országszerte és a határokon túl. Budapesten a Civil Összefogás Fórum felhívására tartott békemenet résztvevői az Országházhoz vonultak, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a migrációról, Soros Györgyről és azt mondta: április 8-án nem csak a következő 4 évről, hanem a nemzet jövőjéről kell dönteni. A Jobbik rendezvényén Vona Gábor valódi demokráciát, elszámoltatást, tisztességes béreket és igazságos nyugdíjrendszert ígért. A baloldali pártok közös megemlékezésén árpilis 8-i csendes forradalomról és elszámoltatásról beszélt Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke tárgyalásra hívta az ellenzéki pártokat vasárnapra. A Jobbik visszautasította a meghívást. Az LMP rendezvényén Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt ugyanakkor ellenzéki egyeztetést sürgetett a választási együttműködésről.

Március 15. örökre szólóan nemzeti önbecsülésünk és a haza legjobb tudásunk szerinti szolgálatának ünnepe, ezért vált hagyománnyá és ezért köszöntik ezen a napon mindazokat, akik a legjobb tudásukkal szolgálnak - mondta Áder János köztársasági elnök, az állami kitüntetések átadása előtt. Kossuth Nagydíjat kapott Sára Sándor filmrendező, Kossuth díjjal ismerték el többek között Esztergályos Cecília és Tordai Teri színművész munkáját. Széchenyi díjban részesült mások mellett Kásler Miklós onkológus és Eckhardt Márta zenetörténész. A Magyar Érdemrend középkeresztjének kitüntetettjei között van Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, és Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya. A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapta Papp Károly országos rendőrfőkapitány.

A jobb oktatásért rendeztek demonstrációt diákok a fővárosban. Az Operaháznál tartott megmozdulás felszólalói változást sürgettek, és azt hogy az oktatással összefüggő döntésekből ne hagyják ki a diákokat. Ország Olivér, a Független Diákparlament egyik szóvivője elmondta: évek óta próbálnak konstruktív javaslatokkal hozzájárulni ahhoz, hogy korszerű oktatás legyen Magyarországon, a tudásuk versenyképes legyen az európai diákokéval, és a pedagógusok hivatása újra megbecsültté váljon. A résztvevők a kormány oktatásügyi tevékenységét elégtelenre értékelték.

Mostantól online is megtalálható az Európai Unió legsikeresebb programja, az Erasmus+ mobilitási intézkedése. Navracsics Tibor oktatásért és ifjúságpolitikáért is felelős uniós biztos elmondta: az Erasmus+ virtuális csereprogram megkönnyíti az emberek közötti kapcsolatokat, különböző szociális hátterű fiatalokat ér el és elősegíti a kultúrák közötti megértést, a jövőben pedig a világ más régióira is kiterjeszthető.

Romániában nem engedélyezte a nemzeti bank az OTP újabb bankvásárlását. A bukaresti jegybank nem közölte az elutasítás okait, arra hivatkozva, hogy a birtokába került információk üzleti titkot képeznek. Az OTP vezetői tavaly júliusban jelentették be, hogy a National Bank of Greece képviselőivel aláírták a Banca Românească eladásáról szóló szerződést. A tranzakciót a román Versenytanács jóváhagyta.

Szlovákiában Peter Pellegrini miniszterelnök-helyettest bízta meg kormányalakítással az államfő, miután benyújtotta lemondását Robert Fico miniszterelnök. Előzőleg Peter Pellegrini azt közölte Andrej Kiska elnökkel, hogy az új kabinet megalakításához megvan a szükséges többség a pozsonyi parlamentben. Szlovákiában azt követően alakult ki belpolitikai válság, hogy meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát.

Kárpátaljára tartó feltételezett provokátorokat tartóztattak fel a megyehatáron az ukrán biztonságiak. A 29 fős csapatnál baseball ütőket, boxereket és késeket találtak. A társaság azt állította: síelni mennek. A hatóságok őrizetbe vettek 18 embert, akik a gyanú szerint a magyar és a cigány közösségek elleni pogromra készültek.

A NATO főtitkára szerint Oroszország elmossa a béke és az agresszió közötti határt a Nagy-Britanniában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlettel. Jens Stoltenberg főtitkár szerint az idegméreg bevetése Oroszország elmúlt években elkövetett, meggondolatlan cselekedeteinek sorába tartozik.

Újabb szankciókat léptetett életbe az Egyesült Államok Oroszország ellen. A washingtoni pénzügyminisztérium a 2016-os amerikai választásokba történt orosz beavatkozással, az amerikai infrastruktúra, energetikai és nukleáris létesítmények elleni orosz kibertámadásokkal és Moszkva destabilizáló szerepével indokolta a büntetőintézkedéseket.