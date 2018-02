Hortobágyi T. Cirill a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik nyolcvanhatodik utóda.

A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció főapátja is egyben, így ezt a tisztséget is Cirill atya tölti be. Az új főapát benedikálása március 21-én, Szent Benedek ünnepén lesz.

