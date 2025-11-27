ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos

2025. november 27. 18:00
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos

Podcastok

2025. november 28. 22:35
A szankcionált orosz cégek magyar kivásárlásáról is szó volt a magyar kormányfő moszkvai látogatásán - a nap hírei
2025. november 28. 21:32
Szakíró Lewis Hamiltonról: frusztráció, enerváltság és kiégés jelei láthatók, ennek így nem lesz jó vége
2025. november 28. 21:11
Napinfó - 2025. november 28.
2025. november 28. 20:01
A Beneš-dekrétumok árnyéka ismét rávetül a szlovák politikára, parázs vitát robbantva ki
2025. november 28. 19:35
Századvég: az európaiak fele szerint az oroszok robbantották fel az Északi Áramlatot
2025. november 28. 19:30
Az Ötkarika magazin 2025. november 28-i adása
2025. november 28. 19:09
Buzna Viktor: a japán kormányfő már nyíltan használta a „blokád” szót Tajvan ügyével kapcsolatban
2025. november 28. 18:43
Minden ellenőrzött állatfelszerelés megbukott a teszten
