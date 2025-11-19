ARÉNA - PODCASTOK
eur:
381.79
usd:
331.11
bux:
107194.23
2025. november 19. szerda Erzsébet
Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke

2025. november 19. 18:00
Jelasity Radován az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke

2025. november 19. 18:05
Extraprofitadó, Otthon Start, Revolut, MI – Jelasíty Radován a magyar bankok előtt álló legnagyobb kihívásokról
2025. november 19. 18:00
Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
2025. november 19. 17:53
Szakértő: megdrágíthatja az online rendeléseket a „temus áruk” vámmentességének eltörlése
2025. november 19. 17:12
Lakásárrobbanás: Budapesten csaknem 30 százalékos a drágulás
2025. november 19. 16:46
Drágulásra figyelmeztetnek az élelmiszergyártók
2025. november 19. 16:06
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. november 19-i adása
2025. november 19. 15:09
Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe
2025. november 19. 14:56
Donald Trumphoz került a „demokrata kacsa”
