2025. november 19. szerda
Erzsébet
Ukrajna
Otthon Start
Aréna
Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
2025. november 19. 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Csak szilánkok maradtak az autóból a frontális ütközés után – megrázó képek
Az ország legfontosabb kerékpárútját is átvariálhatják
Fennakadt egy busz Budán a villamossínen
Meredek ötlet a brexit atyjától az EU-polgárok számára
Egy új eljárás megmentheti a karácsonyi finomságok elengedhetetlen alapanyagát
Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest
Cristiano Ronaldo nagy szolgálatot tett Donald Trumpnak
A hiúság nem idegen a német kormány tagjaitól – a gazdasági miniszter a listavezető
2025. november 19. 18:05
Extraprofitadó, Otthon Start, Revolut, MI – Jelasíty Radován a magyar bankok előtt álló legnagyobb kihívásokról
2025. november 19. 18:00
Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
2025. november 19. 17:53
Szakértő: megdrágíthatja az online rendeléseket a „temus áruk” vámmentességének eltörlése
2025. november 19. 17:12
Lakásárrobbanás: Budapesten csaknem 30 százalékos a drágulás
2025. november 19. 16:46
Drágulásra figyelmeztetnek az élelmiszergyártók
2025. november 19. 16:06
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. november 19-i adása
2025. november 19. 15:09
Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe
2025. november 19. 14:56
Donald Trumphoz került a „demokrata kacsa”
