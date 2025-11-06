ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.08
usd:
334.3
bux:
106933.5
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

2025. november 6. 18:00
Pompor Zoltán a Magyar Olvasástársaság elnöke

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. november 6. 20:26
Bozóki Csaba: az új, zsákból beöntős visszaváltó automaták az eddig idegenkedőket is meggyőzhetik
2025. november 6. 19:30
A Vegyesúszás magazin 2025. november 6-i adása
2025. november 6. 19:05
MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése
2025. november 6. 18:41
Elemző: tartós lejtmenetben a hazai ipar
2025. november 6. 18:30
Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában
2025. november 6. 16:55
A Vállalatok és Piacok magazin 2025 november 5-i adása
2025. november 6. 16:51
A Vállalatok és Piacok magazin 2025 november 5-i adása 3. rész
2025. november 6. 16:45
A Vállalatok és Piacok magazin 2025 november 6-i adása 2. rész
×
×
×