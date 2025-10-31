ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Hegedűs Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója

2025. október 31. 18:00
Hegedűs Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója

2025. október 31. 18:09
Szakértő: baloldali kormányfő és Geert Wilders nélküli, sokpárti koalíció várható Hollandiában
2025. október 31. 16:46
Drasztikus ötlettel állt elő a főváros
2025. október 31. 16:24
Komplett negyed lesz a Diákváros, három év múlva indulhat a beköltözés
2025. október 31. 13:12
Bérszakadás – csúnyán lehagyták a visegrádi országok Szlovákiát
2025. október 31. 11:24
Salát Gergely: hiába az elnöki kézfogás, az amerikai–kínai kereskedelmi háborúnak lesz még néhány fordulója
2025. október 31. 11:05
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. október 31-i adása
2025. október 31. 11:00
Donald Trump méltatja a kínai alkut, ami szakértők szerint csak tűzszünet
2025. október 31. 10:24
Neubauer Katalin: az árrésstop miatt veszélybe kerülhet a szupermarketek működőképessége
