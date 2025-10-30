ARÉNA - PODCASTOK
eur:
388.25
usd:
335.58
bux:
106989.61
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Aréna

Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

2025. október 30. 18:00
Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. október 30. 18:01
Gerendai Károly: ha most már nem hasal el az engedélyeztetés, akkor lesz jövőre Sziget Fesztivál
2025. október 30. 18:00
2025. október 30. 16:30
Kaiser Ferenc az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről: értelmezhetetlen
2025. október 30. 16:06
Palócz Éva: nem az államadósság a sok, a finanszírozása a drága
2025. október 30. 16:00
A Vállalatok és Piacok magazin 2025 október 30-i adása 3. rész
2025. október 30. 15:55
A Vállalatok és Piacok magazin 2025 október 30-i adása 2. rész
2025. október 30. 15:50
A Vállalatok és Piacok magazin 2025 október 30-i adása 1. rész
2025. október 30. 15:30
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. október 30-i adása
