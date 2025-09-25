ARÉNA
Aréna

Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

2025. szeptember 25. 18:00
Csizmazia Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

2025. szeptember 27. 14:00
Az elemző tanácsot ad, mire érdemes odafigyelni az Otthon Start hitel felvétele előtt
2025. szeptember 27. 12:00
Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada
2025. szeptember 27. 11:30
Takács Ernő: az ország gazdasága stabil – ez az üzenete a müncheni EXPO REAL magyar kiállítóinak
2025. szeptember 26. 22:10
Marad a multiadó, a bankadó és a rezsicsökkentés – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő - a nap hírei
2025. szeptember 26. 21:10
Napinfó - 2025. szeptember 26.
2025. szeptember 26. 20:59
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
2025. szeptember 26. 20:33
Az Egyesült Államok után Magyarországon is terrorlistára került az Antifa
2025. szeptember 26. 19:41
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy
