Haláláig hitt a függetlenségben a skót Első Miniszter

A szombaton elhunyt Alex Salmond meghatározó személyisége volt a skót politikának: józan hangú, függetlenségpárti politikus, akit azonban megsebeztek az ellene felhozott szexuális zaklatási vádak.

Salmond először 1990-2000, majd 2004-2014 között vezette a Skót Nemzeti Pártot.

??????? Alex Salmond, former leader of the SNP and First Minister of Scotland, has died. His leadership brought the SNP into the mainstream and the Scottish Government. He was a titan of the independence movement. Our thoughts are with Moira and his family. pic.twitter.com/RRz1A8iGTz — The SNP (@theSNP) October 12, 2024

Tony Blair munkáspárti kormánya volt az, amely végül zöld utat adott a már évek óta előkészített skót autonómiának – azaz, hogy a skót nemzetnek korlátozott hatáskörű, de adók kivetésére jogosult parlamentje lehessen.

2007-ben Salmond megnyerte az SNP-vel a választásokat, majd 2011-ben már abszolút többséget szerzett.

Függetlenségi referendum

Ez tette lehetővé, hogy második vezetői időszaka során kikényszerítse a 2014-es skót függetlenségi népszavazást.

A kiválásra vágyó tábor ezen alulmaradt (44 százalék igen kontra 53 százalék nem a kilépés kérdésére), amit a londoni központi kormány arra használt fel, hogy „egy nemzedékre lezárja a skót függetlenség kérdését”.

Ellenfelei is tisztelték és olyan fajsúlyos volt, hogy már azelőtt ismert volt a Skócia határain kívül élő britek körében, hogy az országrész de facto miniszterelnökévé vált.

„Kiváló politikusnak tartom, olyannak, aki nem Skóciából érkezett, hanem Skóciában maradt”

– mondta a kilépéspártiakkal soha nem szimpatizáló brit konzervatívok egykori védelmi minisztere, Michael Portillo.

Szexuális vádak: felmentették, de nem állt fel belőle

A 2017-ben indult MeToo mozgalom két évvel később már Salmondot is „megskalpolta”: 14 szexuális kihágás ügyében fogalmaztak meg vele gyanút (közülük kettő nemierőszak-kísérlet, kilenc szexuális zaklatás, kettő „erkölcssértő” támadás és egy rendzavarás), majd vádakat is.

Egy év után Salmondot 12 vádpontban felmentették, míg egyet nem tudtak bizonyítani, egyet pedig visszavont az ügyészség.

Az affér azonban nyilvános és keserű összeveszéshez vezetett Salmond politikai párfogoltja és helyettese, majd utódja, Nicola Sturgeon között.

Salmond kilépett a pártból, és létrehozta a Skócia nevét viselő újabb függetlenségi pártot, az Albát... amelynek jelenleg csak 1 képviselője van a 129 tagú Holywood parlamentben.

Halálának hírét az X-en néhány felhasználó örömmel és ünneplő mémekkel fogadta azt állítva, hogy "egy szexuális ragadozó" távozott.

Scottish leader Nicola Sturgeon defended her handling of sexual harassment complaints against her predecessor Alex Salmond in a high-stakes testimony on an issue that threatens to scupper her dream of leading Scotland to independence https://t.co/NWR1BqKnbD pic.twitter.com/9r0nk7GpJg — Reuters (@Reuters) March 3, 2021

Már fiatalkorában a függetlenség volt az álma

Salmond Újév napján született 1954-ben és a helyi templomi kórusban énekelt. Szüleit „munkásosztálybeli nacionalistaként” jellemezte (az angol köznyelvben ez nem pejoratív jelző, jobbára a nemzetállamiság eszméjét támogatókat nevezik így).

Már 1973-ban az SNP tagja volt, amikor még messzi álom volt a skót autonómia lehetősége is.

Karrierjét a Skót Királyi Banknál (RBS) kezdte, ahol az olaj- és gáziparra specializálódott közgazdászként dolgozott (Skócia saját lelőhelyekkel rendelkezik).

Az 1980-as évek végére, Margaret Thatcher, a „Vaslady”, kormányzása különösen Skóciában váltott ki nagy ellenérzéseket, (Glasgow a brit birodalom hajóépítésről híres második városa volt, de Thatcher idején megkezdték a nehézipar felszámolását). Salmond így a politikára adta a fejét és feltörekvő tehetségnek tartották.

Nem tetszett neki a Szerbia elleni NATO-bombázás

Ismerősei a fiatal Salmondot „szerencsejátékosnak és megosztó személyiségnek” nevezték, de később „megingathatatlan miniszter lett”, aki „be akarta bizonyítani, hogy mindenkiért képes kormányozni” és meglepetésre, centrista irányba húzta vissza a pártot. Az 1990-es években Salmond tv- és rádiószereplései nyomán az egész brit közvélemény számára bejáratott névvé vált.

Ő volt az, aki a koszovói háború idején ellenezte Szerbia NATO-bombázását, mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa azt nem hagyta jóvá. Döntéséért, amit a BBC „hibás döntésnek” nevezett, hevesen bírálták.

Viszont később méltatták azért, ahogy kezelte a glasgow-i reptér elleni autós-gázolásos iszlamista terrortámadást.

Why does the state hate Alex Salmond, asks Craig Murray and answers by showing snapshots of brave statements. Here is one on NATO's criminal war against Serbia. pic.twitter.com/CjMUZmy4gp — Peter G. Spengler (@pspengle) January 24, 2019

A 2014-es függetlenségi népszavazás elvesztése után lemondott és egy darabig a brit parlament egyik skót képviselője volt, de később elvesztette a madátumát.

Visszavonultan élt a feleségével

Salmond feltűnt az akkor még legális és megtűrt Russia Today angol nyelvű orosz állami tévé egyik kommentátoraként, amivel megint csak magára vonta sokak haragját.

A 2019-ben ellene felhozott szexuális vádakat hevesen tagadta, de mégis kénytelen volt 45 év után lemondani skót képviselői mandátumáról. Salmond eredményesen támadta meg pártja belső panasztételi rendjét, amit a bíróság „jogellenesnek és elfogultnak” ítélt és 500 ezer font kártérítést ítéltek meg neki.

Annak ellenére, hogy a büntetőper is a felmentésével zárult, már nem állt helyre a megtépázott tekintélye.

A volt politikus az SNP-vel megromlott viszony ellenére haláláig hitt abban, hogy Skócia függetlensége nem csak hogy bekövetkezik, de hasznos is a nemzetnek.

Élete végén Alex Salmond a nyilvánosságot kerülve, egy átépített malomban élt a feleségével, Moirával, gyerekeik nem születettek.