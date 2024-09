Elsüllyed a Titanic-gyár: „zátonyra futott” a brit hajógyártás büszkesége

Az észak-írországi Belfast a külvilág számára két dologról híres: a 20. század északír szektás villongásairól és az azt kísérő terrorról és arról, hogy ott építették az ikonikus és a tenger mélyén pihenő Titanic gőzöst. A város lakosai mindig is büszkén tekintettek a H&W égbe magasodó két sárga darujára, Sámsonra és Góliátra.

A hatalmas tengerjáró több mint száz évvel később is szedi az áldozatait. Nemcsak a tavaly nyári batiszkáf-katasztrófával (amikor egy milliárdos vállalkozó és négy vendége veszett oda), de azzal is, hogy gyártója, a Harland & Wolff kifogyott a pénzből és nem tud befektetőt találni, hogy folytathassa működését és fizesse a tartozásait.

A történelmi vállalat öt éven belül másodszor kért csődeljárást maga ellen. Legutóbb megmentették, de idén nyáron az új brit kormány nem volt hajlandó kezességet vállalni egy 264 millió dolláros hitelre. Ez nagy csapás volt, mert így a cég nem fért hozzá a jóval kedvezőbb kamatozású hitelekhez.

Pedig úgy tűnt, elkerüli a „jéghegy” – korábban a brit Királyi Haditengerészet leszerződött vele három új hajó gyártására.

A dolgozók egyelőre nem érzik a jeges szeleket – a csődeljárás lezárulásáig négy hajógyár tovább termel.

On Thursday, April 4, 1912, Captain Edward J. Smith was photographed on the boat deck of the RMS Titanic with Harland & Wolff shipbuilder, Lord Pirrie. pic.twitter.com/GGeejRJILH

Köztük van az ikonikus belfasti, ahogy a hőskorban a világ nagy óceánjáróit építették, de nem tudni, mit hoz majd neki a jövő.

A Harland & Wolff – amely egykor Észak-Írország legnagyobb munkaadója volt – a 2019-es „kegyelem” ellenére nem tudott alkalmazkodni az új technológia támasztotta kihívásokhoz és ahhoz a helyzethez, hogy immár nagyon tőkeerős befektetőkre van szükség.

Az elmúlt pár évben – az olcsóbban termelő ázsiai riválisokkal folyó versenyben – ismét halmozódni kezdtek a veszteségek az 1300 embert alkalmazó cégnél. Júliusban felfüggesztették a papírjai tőzsdei kereskedését, miután nem nyújtotta be időben a könyvelést.

A végrehajtók most vevőt keresnek a cégre egyben, vagy egyenként, különböző egységeire.

Kérdés, hogy ki építi így meg a brit haditengerészet három hajóját, amelyet a belfasti cég a spanyol állami Navantia céggel közösen tervezett, alvállalkozóként.

Előfordulhat, hogy maguk a spanyolok veszik meg a belfasti hajógyárat (ebből olyan félelmek fakadtak, hogy Spanyolországba vándorol át a gyártás), és felmerült a Babcock International nevű brit védelmi cég neve is.

Harland & Wolff shipyard used to employ 51,000 pple in Belfast. My dad & sister both worked there. Now about 100.



The ship painting hall was turned into a film studio where they shot Game of Thrones etc.



This is knocking off time in 1911. That's the Titanic in the background pic.twitter.com/8vVsaB33LI