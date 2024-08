Hiába a „raver rendőr”, késeltek a Notting Hill-i karneválon

A Notting Hill-i Karnevál évtizedek óta London egyik legpezsgőbb kulturális eseménye.

A háromnapos fesztivál az afrikai-karibi kultúra legnagyobb európai ünnepe. Különböző csoportok feldíszített kocsijai és táncosai vonulnak fel – akárcsak a debreceni virágkarneválon vagy a hasonló brazíliai ünnepségeken.

De van egy sötét arca is: minden évben történnek bűncselekmények, amelyek kikezdik a jó hírét. Ezek kapcsán vita folyik, hogy torzítják-e vagy sem az eseményről kialakult képet.

Az idén vasárnapig három embert késeltek meg a Notting Hill-i Karneválon. Egy 32 éves nő életveszélyes állapotban fekszik kórházban. Ő a lányával érkezett a fesztiválra.

Egy 29 éves férfit könnyebb sérülésekkel kezeltek, míg egy 24 éves állapota hétfő reggelig ismeretlen volt. A további hétvégi mérleg 15 megtámadott rendőr és 90 letartóztatott.

Mindez még a legfontosabb nap, hétfő előtt történt.

– szólt a londoni rendőrség hivatalos közleménye, amely próbált ügyelni arra, hogy a történtek ellenére

A rendőrök nagyon igyekeznek fenntartani a baráti viszonyt a helyiekkel és a rendezőkkel – egyikük például másokat megszégyenítő táncmutatványt mutatott be:

nottinghill carnival. where there has already been several stabbings. rapes and other assaults. this country is a fucking joke pic.twitter.com/H0voQV1tCK