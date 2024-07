Nem jött be: korai volt az angol drukker Európa-bajnoki tetoválása

A délnyugat-angliai Wiltshire grófság lakosának lábán immár ez a felirat díszeleg (a serleg képének társaságában):

„England Euro 2024 Winners” – azaz „Anglia, a 2024-es Európa-bajnok.”

A 29 éves Dan elmondta, hogy már a július 14-i döntő előtt három nappal magára varratta a tetoválást, annyira hitt hazája győzelmében.

Dan Thomas, who tattooed ‘England Euro Winners’ on his leg days before the final, will not cover up his tattoo despite the Three Lions defeat https://t.co/DolGCKjGqP pic.twitter.com/SAzm20LQFs

A futball istenei, illetve a spanyol nemzeti tizenegy – amelyről már addigra is lehetett tudni, hogy a torna legeredményesebb válogatottja volt – azonban közbeszólt.

Cole Palmer kései egyenlítő gólja után a szigetország angol része (a később kárörvendő skótok és wales-iek nem) lélegzet-visszafojtva reménykedett: hátha összejön a hosszabbítás és a győztes gól, vagy a győztes tizenegyespárbaj. Nem így lett, jött Mikel Oyarzabal, és néhány perccel a lefújás előtt belőtte a spanyolok második gólját, szétzúzva az angol reményeket.

Anglia szerencséje, amely többször is megmentette és a döntőbe juttatta, a végén elfogyott, hiába próbálkozott a csapat egy bravúros dupla fejessel.

I had to do a follow up piece with Dan Thomas who got a ‘England Euro 2024 Winners’ tattoo before the final, and he told me he has “no regrets”.



He is confident the Three Lions will win the next tournament in 2028.



My story for @PA via @BBCNews https://t.co/hj3CbFvc4o