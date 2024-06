Ezért aggasztja a várt nagy győzelem a Munkáspárti vezért

Sir Keir Starmer, a Labour vezére jelenleg egy családi házban él London Camden kerületében feleségével és két tizenéves gyerekükkel, egy 15 éves fiúval és egy 13 éves lánnyal.

A fiatalabb turisták általában a helyi punkokról, a piacról és a pubokról ismerik Camdent, ahol életében Amy Winehouse énekesnővel is össze lehetett futni.

A kerületnek azonban vannak csendesebb, középosztálybeli utcái és itt él az egykori brit főügyész és a brit egészségügyi szolgálatban dolgozó felesége, Victoria.

A future First Lady? With prime ministerial power in reach for Sir Keir Starmer, his wife Victoria could emerge from her north London cocoon into the global limelight. But who is she? https://t.co/0On6qKj6c8 pic.twitter.com/tnUCBUDhlP