Szörnyű vádak érték Izraelt

Izrael dühösen utasította vissza Josep Borrell, az EU külügy főfelelőse megjegyzését, miszerint: „az éhezést háborús fegyverként használják. Izrael éhínséget provokál”.

A Hamász terrorszervezet ellen folytatott – de több tízezer polgári lakos halálát okozó – háború eme értelmezésére gyorsan válaszolt Jiszrael Katz külügyminiszter, aki azt állította, hogy országa „kiterjedt humanitárius segély bejutását teszi lehetővé Gázába, földön, levegőben és tengeri úton”. Majd hozzátette: „annak ellenére, hogy a Hamász megtámadja a segélykonvojokat” – bár az utóbbi időben arról érkeztek tudósítások, hogy az éhezés miatt elkeseredett emberek csaptak le a segélyszállítmányokra.

Katz azt üzente Borrellnek:

A külügyminiszternek titulált EU külpolitikai főnök azután beszélt, hogy egy nemzetközi szervezet, a, hangzatos nevű, Élelmezésbiztonsági fázisok osztályozása nevű, és az ENSZ által is elismert szervezet jelentése közölte: immár 1,1 millió embert fenyeget „katasztrofális éhezés” Gázában. Azaz, a lakosság felét. Ez azt jelenti, hogy a decemberi elemzés óta duplájára ugrott a veszélyeztetettek száma.

A jelentésre reagált António Guterres ENSZ-főtitkár is, aki „a helyszíni körülményekkel szembeni felkavaró vádnak” nevezte azt. Guterres is gyakorlatilag Izraelt vádolta: „ez egy teljesen ember által előidézett katasztrófa. A jelentés világossá teszi, hogy meg lehet fékezni”. Majd sürgette a zsidó államot, hogy egész Gáza területére biztosítsa segély bejutását. Az anyagot még Izrael legközelebbi szövetségese, az Egyesült Államok is „ijesztőnek és szívszaggatónak” nevezte.

Biden elnök, aki már szavazókat veszített, mert nem hajlandó szembefordulni Izraellel, bár nincs túl jó viszonya az ottani vezetéssel,

Gázából közben aggasztó adatok érkeznek, de ezek hitelességét egyesek kétségbe vonhatják, mert a Hamász által irányított egészségügyi minisztériumtól származnak. Ezek szerint 31 ezer palesztin halt meg eddig az offenzívában, amelyet a Hamász október 7-i vérfürdője után indított meg Izrael. A csoport tagjai 253 izraelit és más állampolgárt raboltak el és 134 embert még mindig nem adtak vissza.

IDF eliminates 20 terrorists in successful raid on Al-Shifa Hospital, seizes large quantity of weapons. Shayetet 13 special forces commander: "We will not allow Hamas to continue its cynical use of civilian infrastructure. We will pursue Hamas and its leaders until we find them".… pic.twitter.com/Zg1LhEi7zV