Feltartóztathatatlan Ukrajnában az orosz előretörés – itt tartanak most

Az orosz hadsereg heti és havi rekordot döntött az elfoglalt ukrán területek nagyságát illetően – idézi a Reuters az Agentsztvo moszkvai hírportált. Csak a múlt héten 235 négyzetkilométernyi ukrán földet szereztek meg, amivel együtt novemberben eddig már több mint 600 négyzetkilométernyivel nőtt a meghódított területek nagysága.

A brit hírügynökség nyílt felderítési forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az oroszok előrenyomulása július óta határozottan felgyorsult. Ez nagyjából egybeesik az ukrán csapatok kurszki betörésével, amivel jókora darabot foglaltak el Oroszországból. Pedig Kijev éppen azt remélte a támadástól, hogy az oroszok majd csapatokat fognak elvonni a kelet-ukrajnai frontokról. Ezzel szemben Moszkva inkább csak megállította az ukránokat, de nem fordított különösebb erőt a visszaszorításukra. Ehelyett az orosz hadsereg még nagyobb lendülettel folytatta az előrenyomulást Kelet-Ukrajnában.

Így mostanra az a helyzet állt elő, hogy az oroszok már Ukrajna 18 százalékát ellenőrzik, beleértve a Krím-félszigetet is. A Luhanszk és Donyeck régiók több mint 80 százaléka lett az oroszoké, míg Zaporizzsja és Herszon oblasztyok 70 százaléka jutott a megszállók kezére, de a Harkiv körüli vidék 3 százaléka is megszállás alatt áll.

A brit hírügynökség emlékeztet rá, hogy bár egyik háborúzó fél sem hajlandó pontos veszteségadatokat közölni, a nyugati becslések azt mutatják, legalább több százezerre tehető a harcokban elesett vagy megsebesült katonák és civilek száma. Az oroszok által elfoglalt területek pedig kietlen pusztasággá változtak. Ugyanakkor Vlagyimir Putyin továbbra is nagyon magabiztosan nyilatkozik, és azt hangoztatja, hogy katonái biztosan térdre kényszerítik Ukrajnát, így Moszkva maradéktalanul el fogja érni minden eredeti célját.

A legsúlyosabb harcok most Pokrovszk és Kurahove körül dúlnak. A Reuters úgy véli, ha az oroszoknak sikerül áttörniük Kurahovénál az ukrán védelmet, akkor tovább nyomulhatnak Zaporizzsja város irányába, miközben Pokrovszk felé is sikerrel törhetnek előre. A Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) amerikai kutatóközpont és számos orosz hadi blogger is azt állítja, hogy az oroszok már betörtek Kurahovéba, míg a Deep State, nyílt forrásokat használó, elemző csapata szerint csak a város határáig jutottak.

