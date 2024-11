Boczkó Gábor: az új arcok beépítése biztosítja az olimpiai bajnok párbajtőrcsapat világelitben maradását

A vívás és benne a sikeresség Boczkó Gábor szerint eléggé komplex dolog, szerencse is kell hozzá, de nyilván annak van szerencséje, aki megdolgozik érte.

"Ezzel a csapattal szeptember 10. óta folyamatosan együtt dolgozunk, irányítjuk a csapatot. Nem nagyon engedtük azt, hogy belazuljon a figyelem, hanem aki ott volt, az ugyanúgy professzionálisan készült fel a Világkupa-versenyekre, és szerintem ez az egyik kulcsa a sikernek" – fogalmazott a szövetségi kapitány az InfoRádióban. Hozzátette, azokat az új versenyzőket is erre a vonalra próbálták ráfűzni, "betrenírozni" őket ebbe a történetbe, hogy ők is ugyanúgy a csapat részei, ők is ugyanolyan fontos tagjai, és nekik is el kell végezni azt a munkát, mint mindenki másnak, ha oda akarnak érni az éles helyzetekbe.

"Most már az ellenfelek is tartanak tőlünk, ez azért látszik. A franciákat most már harmadszorra sikerült megverni, a japánokat is. Más felállásban voltak, más embereket próbáltak ki, de most nem nagyon találtak rajtunk fogást" – mondta még.

Kiemelte a japánok elleni meccset, ami magabiztosabb volt, mint az olimpián, persze ott volt az ukránok elleni is, ahol csak egy tussal sikerült győzni.

Keszthelyi Zsombor, aki korábban kettőből két Világkupa-versenyt is nyert, most nem lehetett ott a páston. Kovács Gergely viszont igen, és most már neki is két sikere van két versenyen, ráadásul a döntőben egészen szenzációsan vívott. Előbbi helyzetéről elmondta, ki kellett venni a manduláját, mert folyamatosan hátráltatta a felkészülését, ezért legutóbb már nem is utazott.

"Ő is a feltörekvő ifjúság része, junior-világbajnok, Kovács Gergellyel egykorúak, de ők most már megmutatták magukat. Nagyon számítunk rájuk, és fontos elemei a csapatnak, és Kovács Geri meg kicsit már a frissen szerzett rutinját kihasználva nagyon magabiztosan, nagyon jól vívott, és itt mutatja meg a csapat erejét, hogy például Koch Máténak egy-egy gyenge mérkőzését a harmadik számú ember hogy tudja kompenzálni, hogy tud előrelépni" – nyomatékosította a kapitány.

Szerinte ez az, ami mutatja egy csapat vagy egy ország erejét, hogy ki tud állítani három-öt olyan erős vívót, amikor baj van, ráadásul a csapatversenyek sora hosszú, nem mindenki tud mindig remekelni, mindig kell lennie valakinek, aki be tudja hozni a hátrányt, és ez a valaki lesz a legfontosabb láncszem a csapatban.