Takács Péter: januárban felülvizsgálják a budapesti orvosi ügyeleti rendszert

Országosan átlépte az egymilliót az új egységes alapellátási sürgősségi ügyeleti rendszer esetszáma – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, és hozzátette, a betegelégedettségi mérések az ötös skálán négy feletti osztályzatot adnak az őj szolgáltatásnak, és ez szerinte örömteli.

Budapesten október elsejével vezették be az új sürgősségi ügyeleti rendszert, és az államtitkár elmondta, a fővárosi vezetés kéréseit is figyelembe véve 15 felnőtt és három gyermek ügyeleti pontot alakítottak ki, és egy ügyeleti pont Pesten, egy pedig Budán napközben is fogadja a betegeket. Abban is megállapodott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével, hogy hónapról hónapra átadják a mentőszolgálat által az ügyeleti pontokon rögzített betegforgalmi adatokat, és az első negyedév tapasztalata után közösen fogják értékelni a rendszer eddigi működését. "Én bízom abban, hogy a polgármesterek és főpolgármester úr is olyan elégedett lesz a rendszerrel, hogy a betegeink" – tette hozzá.

Takács Péter úgy látja, hogy a 1830-as telefonszám Budapesten is jól bevált, és nagyjából 15-20 százaléka az eseteknek telefonos tanácsadás keretében rendezhető, ráadásul az ország többi részéhez hasonlóan Budapesten is csökken az indokolatlan mentővonulások száma. Az államtitkár megjegyezte, ez azért fontos, mert az új rendszer szűk keresztmetszete a mentőautók korlátozott száma.

Takács Péter beszélt arról is, hogy bár október elseje óta megnőtt a sürgősségi osztályok terhelése, ez az esetszám-emelkedés azonban nem nagyobb a szokásos őszi szezonális terhelésnél, és az alapellátási ügyeleti pontok inkább tehermentesítik a sürgősségieket, mert ha be is megy a beteg a sürgősségi osztály kapuján, ha nem igényel kórházi ellátást, át lehet irányítani az alapellátási ügyeletre

Csató Gábor: óránként egy beteg az ügyeleti pontokon

Már több mint 13 ezer beteget látott el az új ügyeleti rendszer Budapesten az október elsejei bevezetése óta – mondta Csató Gábor, és hozzátette, ezek között nem csak fővárosi betegek vannak, hiszen bárki bemehet ezekre az ügyeleti pontokra.

A 16 órától reggel 8 óráig tartó hétköznapi ügyeleti időszakban általában 8-10 beteg jelentkezik, azaz óránként egy beteg sem jut egy-egy ügyeleti telephelyre. A hétvégi időszak is hasonló, akkor 25-30 beteg az átlag a 24 órás ügyeleti időszakban. Csató Gábor hozzátette, este 10 és reggel 8 óra között az éjszaka működő 13 felnőtt és 3 gyermek ügyeleti telephelyen hétköznap naponta kevesebb mint 50 beteg jelenik meg.

"Tehát a kapacitás jól tervezett és biztosan a betegek rendelkezésére áll. A betegeknek mintegy 20 százaléka telefonos tanácsadással ellátható, és összességében az ügyeleti rendszerben megjelenő betegek mintegy 92-93 százaléka enyhe vagy akár halasztható panaszokkal jelentkezik" – mondta a főigazgató. Ezek a betegek így nem terhelik sem a mentőszolgálatot, sem pedig a sürgősségi osztályokat.

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta azt is, hogy a budapesti háziorvosok már több mint 50 százaléka csatlakozott az új rendszerhez.