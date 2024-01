Miért buknak a rosszfiú rabokra a brit börtönőrnők?

A brit lapok az elmúlt hetekben zaftos történeteket tálaltak arról, hogy teljes sminkben, akár műszempillával jelennek meg a börtönökben egyes női őrök és voltak, aki itt nem álltak meg: intim órákat töltöttek együtt a „manipulatív” elítéltekkel.

Prison officer jailed for 12 months over a relationship with an inmate...



Ayshea Gunn, 27, grew close to convict Khuram Razaq while working at HMP Berwyn...

A problémára egy volt börtönigazgató, immár kriminológus professzor, Ian Acheson hívta fel a figyelmet, aki szerint nem feltétlenül a fiatal dolgozók a hibásak.

A Daily Mail című lapnak egy forrás azt mondta, néhány női őr olyan sminkben jelenik meg a munkahelyén, mintha éjszakai szórakozóhelyre indulna.

Egy idősebb női dolgozó pedig elmondta, hogy egy fiatal kollegina nekiszegezte a kérdést: mit csináljon, ha tetszik neki egy rab?

A merész kalandra vállalkozó „smasszernők” között volt a 27 éves Ayshea Gunn, aki egy veszélyes elítélt bűnözővel, Khuram Razaq-kal kezdett viszonyt 2019-ben, a Berwyn nevű, walesi börtönben.

A nyilvánosságra került anyagok szerint 1200 alkalommal hívták egymást – ezek között néha intim videóhívások is voltak – és a börtönőr „becsempészte a fehérneműjét” a cellába.

Az egyik kiadott képen az látható, ahogy a pár csókolózik.

Csak a Berwyn börtönből 18 női őrt bocsájtottak el vagy távoztak önként, miután kiderültek a rabokkal folytatott törvénysértő viszonyaik.

Börtönben dolgoztak, börtönbe kerültek

A 25 éves Elyse-May Hibbs nővér egy másik walesi börtönben, a Parc-ban kezdett viszonyt egy drogkereskedelem miatt elítélt rabbal, aminek nyomán ő maga is fél év börtönt kapott.

Egy harmadik börtön-dolgozót, Joanne Huntert „naívnak” írtak le, mert azt hitte, hogy egy rab szerelmes belé. A bűnöző ezáltal elérte, hogy a nő hajlandó volt csomagokat és néha kannabiszt becsempészni neki.

⚡3 female prison guards at England's largest jail, have been jailed for having affairs with inmates, authorities revealed.



Jennifer Gavan (8 mos. for smuggling phone for lover), Ayshea Gunn (1 yr. for affair with Khuram Razaq) and Emily Watson (1 yr. for sex with John McGee).

A 26 éves Ruth Shmylo ellen eljárás indult, miután kiderült, hogy „telefonszexelt” egy elítélt bandataggal. Viszont őt felmentették mivel az illető durván megzsarolta azzal, hogy megfenyegette a családját.

A leginkább sokkoló a 29 éves Corinne Redhead története volt, aki

egy évig tartotta titokban egy rabbal folytatott afférját. Ennek a gyümölcse egy csecsemő lett.

A nőt közel két év börtönre ítélték.

Létszámhiány és gyenge kiképzés

Acheson professzor szerint az egyik magyarázat az, hogy a „mélyvízbe” dobott fiatal nők nincsenek felkészítve arra, milyen trükköket vetnek be velük szemben a minden hájjal megkent bűnözők.

„A büntetésvégrehajtás nem való egyenruhás tinédzsereknek, akiket rosszul világítanak át és alig képeznek ki” – mondta Acheson, aki a börtönrendszer mellett az iszlamista és szélsőjobb radikalizáció szakértője.

Acheson úgy véli: a jelenség annak az eredménye, hogy éveken át elhanyagolták a dolgozók képzését.

„A modern büntetésvégrehajtásban férfiak és nők együtt dolgoznak – ez normális. Viszont a hatékony kapcsolatok alapfeltétele, hogy a feladatra alkalmas és megfelelő számú dolgozót találjanak, akiket megfelelő módon képeznek ki és megfelelő módon irányítanak. A jelenlegi börtönszolgálatban ezek a feltételek nincsenek meg”.

„A gyorsított toborzás nyomán, félig kiképzett fiatalokat dobnak a kaotikus és erőszakos börtönökbe. Ez megágyaz annak, hogy korrumpálják és kihasználják őket az elítéltek.”

A professzor szerint a statisztika magáért beszél és nő azoknak a női őröknek a száma, akik szexuális viszonyt kezdenek a rabokkal. Mindez „a bűncselekmény számba menő költségvetési megszorítások” eredménye, aminek nyomán visszaesett a tapasztalt börtönőrök létszáma.

Jennifer Gavan, 27, Ayshea Gunn, 27, and Emily Watson, 26, have all been jailed within the last three years for having relationships with prisoners at HMP Berwyn in Wrexham, north Wales.

Az egyik volt őr úgy fogalmazott, hogy „egyes női dolgozókkal baj van. A börtönigazgató leveteti velük a műszempillát és a nagy fülbevalókat, de ennek dacára úgy mennek az őrizetesek közé, mintha éjszakai szórakozásra indultak volna. "Rossz üzenetet közvetítenek egy olyan helyen, ahol évekre bezárt és szexuális frusztrált férfiak ülnek”.

Egy magasrangú börtönigazgató úgy vélte: „felelőtlenség 18 éves, az iskolát épphogy elvégzett lányokat alkalmazni. Ők az ideális anyag arra, hogy a rendszert ismerő, háromszor idősebb férfiak manipulálják őket”.

A brit igazságügyminisztérium adatai is azt támasztják alá, hogy soha nem füleltek le még ennyi, a rabokkal viszonyt folytató őrt, mint az elmúlt évben, miközben a nők aránya a börtönszolgálatban 42%.

2019 óta 36 őrt rúgtak ki. Közülük 30 nő és öt férfi volt.

Az adatok azonban nem fedik le azt a 14 börtönt, amelyet magáncégek igazgatnak. És amiatt is nehéz valós képet alkotni, mert nem tudni, hány beosztottat rendszabályoznak meg a börtönigazgatók, anélkül, hogy hivatalos ügyet csinálnának a dologból.

A kiképzésről szólva a Mail forrásai elmondták, hogy van, amikor egy Zoom-hívásból áll az állásinterjú és így nem igazán tudják felmérni a jelentkezők jellemét. A kiképzési időszakot pedig 12-rő 8 hétre csökkentették, tehát már két hónap után börtönőr lehet valaki.

I'm quoted in this report correctly predicting MoJ would spin a huge problem of illicit affairs between prison staff & prisoners as evidence of diligence. This is a crap defence. Culprits? Bad selection, training, supervision.

https://t.co/ag2OT2jU57 via https://t.co/aEmQ0xdJmo — Ian Acheson (@NotThatBigIan) January 24, 2024

Mit esznek a rabokon?

Jane, egy tapasztalt börtönőrnő – 20 év szolgálattal a háta mögött – elmesélte, mit válaszolt annak a fiatal dolgozónak, aki azt kérdezte: mit csináljon, ha tetszik neki az egyik rab?

„Hát, erre mit lehet mondani? Nyers voltam. Megkérdeztem, biztos, hogy jó állás-e neki a börtönőr munka?”

Az 50-es éveiben járó Jane korábban katona volt és „katonamúlttal rendelkező és céltudatos nőket képzett ki.” De azóta sok minden megváltozott és „olyan lányokat láttam belépni a szakmába, akiket a családjuknak nem lett volna szabad még a házból sem kiengedni.”

Azt is hozzátette, szerinte a fiatal nők egy része tudja, hogy veszélyes dologra adja a fejét, amikor viszonyt kezd egy rabbal, de hajlandó rá. „Talán kalandvágyból?”

Vanessa Frake, volt börtönigazgató és a témáról írt könyv szerzője szerint „a rabok nagyon jól rá tudnak érezni az ember gyenge pontjaira. Először csak csevegnek veled, azt nézik meddig mehetnek el. Ha rájuk szólsz, hogy álljanak le, akkor ez a történet vége. De amikor nem, akkor alakulhatnak ki a nem helyénvaló kapcsolatok és ez nagyon finoman indul”.

Szakemberek néhány pszichológiai elemre hívják fel a figyelmet. Kamalyn Kaur, pszichoterapeuta és a Kognitív Viselkedésterápia (CBT) szakértője szerint az, hogy egyes nők nem tudják elkerülni, hogy ne vonzódjanak rossz partnerekhez, annak az oka, ahogyan az agy működik.

„A rosszfiúk kapcsán az önbizalom, a határozottság, a kockázatvállalás jut az eszükbe. Ezek a jellemzők előnyösek voltak az evolúció során és ma is kalandot és lehetőséget jelentenek”.

„Ha adott egy személy, aki mindig követi a szabályokat, akkor vonzónak talál egy lázadó lelket. Mert az mindazt megtestesíti, amivé akar válni, de nem teheti meg”.