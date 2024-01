IL-76: vádak, ellenvádak provokáció vagy "borzasztó hiba"

Ukrajna nemzetközi vizsgálatot sürgetett a határától 40 kilométerre lezuhant orosz szállítógép ügyében, ezzel megerősítve az orosz állításokat, hogy a fedélzeten ukrán hadifoglyokat vittek egy fogolycserére. Mindez azután történt, hogy az ukrán polgárokat felszólították: csak a hivatalos információnak higgyjenek, azt azonban a tegnapi nap folyamán párszor módosították.

Zelenszkij elnök is végül megszólalt szerdán és nemzetközi vizsgálatot követelt az ügyben, azzal vádolva meg Moszkvát, „hogy szórakozott az ukrán foglyok életével és társadalmunk érzelmeivel”.

A gépen az orosz állításai szerint 65 hadifogoly ült, ezt kezdetben az ukrán oldal nem ismerte el és egy orosz propaganda-manővernek állította be. A narratíva most arra változott, hogy az oroszok rakétákat és embereket is szállíthattak, de nem jelezték az ukrán félnek a gép útvonalát és repülési idejét.

Valaki hazudik: "Szóltunk" - "Nem szóltak"

Mindezt cáfolta Moszkvában a parlament védelmi bizottságának elnöke, Andrej Kartapolov nyugalmazott tábornok, aki a maga részéről azt állította, hogy „az ukrán oldalnak hivatalosan, hangsúlyozom, hivatalosan szóltak, 15 perccel azelőtt, hogy a zónába érkezett volna és minden információt megkaptak. Megkapták és az ukrán katonai hírszerzés visszaigazolta azt. Ami következett, azt már tökéletesen ismerik”.

❗State Duma Committee on Defense Kartapolov: Ukraine was warned about the flight plan of the Il-76 15 minutes before the departure of the Il-76. According to the him, the Main Intelligence Directorate of Ukraine confirmed receipt of the information.



“The Ukrainian side was… pic.twitter.com/qc4BnLEOoP — Zlatti71 (@djuric_zlatko) January 25, 2024

Ezt az Ukrán Katonai Hírszerzés (GUR) tagadja azzal, hogy nem jelezték neki, hogy „fent kell tartania a biztonságos légteret”, ahogy az megtörtént a korábbi fogolycserék idején. Kommentátorok – így a BBC is – megjegyezték: mindez burkolt elismerése annak, hogy Ukrajna lőtte le a gépet.

Viszont a hírszerzés azt igyekezett kihangsúlyozni, hogy az incidens „szándékos és tervezett lépés lehetett Oroszország részéről”. (Azaz, az oroszok feláldozták egyik gépüket, a személyzetet és repülőn vagy szállított vagy nem szállított rakétákat, hogy befeketítsék Ukrajnát).

Így most vagy Kartapolov hazudik vagy az ukrán GUR. A CNN pedig megjegyezte:

ha a bizonyítékok a moszkvai verziót támasztják alá, akkor „Ukrajna borzasztó hibát követhetett el”.

Andrij Gurov, a GUR képviselője további „közvetett bizonyítékot” is próbált szolgáltatni arra, hogy szerintük az oroszok hamis zászlós provokációjáról volt szó.

„Nagyon fontos politikai és katonai személyeknek is a gépen kellett volna utazniuk, de az orosz FSZB biztonsági szolgálat nem engedte fel őket a fedélzetre”.

"Russian military and political important persons were supposed to be on board the IL-76, but at the last moment the FSB forbade them to board," GUR representative Andriy Yusov said.



He added that Russian rescuers were not allowed to inspect the crash site. pic.twitter.com/xgR1RjGJML — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) January 25, 2024

Természetesen az orosz oldal sem megy a szomszédba, hogy érzelemdús retorikát használjon.

Az orosz háborúpártiak számára túlzottan visszafogott Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő „szörnyűséges tettnek” nevezte a történteket és azt mondta: ha Zelenszkij nemzetközi vizsgálatot akar „a kijevi rezsim bűncselekményei miatt”, akkor arra tényleg szükség van.

Az orosz külügyminisztérium „barbarizmusnak” titulálta a tettet.

Vjacseszlav Vologyin, a Duma elnöke pedig azt mondta: „a saját katonáikat lőtték a levegőben, miközben az anyáik, feleségeik és gyerekeik várták őket. A pilótáink humanitárius misszióban vettek részt és védtelenek voltak, amikor rájuk lőttek”.

Jó állapotban vannak a fekete dobozok Megtalálták a belgorodi régióban lezuhant orosz Il-76-os szállítórepülőgép fekete dobozait - közölte a RIA Novosztyi hírügynökség csütörtökön a mentőszolgálatokra hivatkozva. Mind a repülési paramétereket rögzítő készülék, mind a hangrögzítő jó állapotban van. (MTI)

Az orosz védelmi minisztérium csak a spekuláció megindulása után adott ki közleményt. Ebben azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erőknek a harkivi területről kilőtt légvédelmi rakétáival lőtték le a gépet.

A Kreml irányvonalát követő TASSZ hírügynökség csütörtökön azt írta:

rakéták maradványait találták a szállítógép lezuhanásának színhelyén, ami egy forrás szerint „külső behatást bizonyít”.

A kérdés most – bármilyen borzasztó legyen is ez – az, hogy lesz-e nyilvános bizonyíték az állítólagosan szállított ukrán hadifoglyokról? Bár, bármilyen holttestekről készült fotót könnyen propagandahúzásnak lehet minősíteni.

Közben – ukrán oldalon – az SZBU biztonsági szolgálat büntetőeljárást indított „a háború szabályainak megsértése” miatt.