Brit Covid-vizsgálat: Boris Johnson hajszárítóval akarta megölni a vírust

A válságok természete, hogy esküdt ellenségek lesznek az egykori harcostársakból – ez történt a brexit-népszavazási kampányt megtervező „gonosz géniusszal”, Dominic Cummings-szal és volt főnökével, Boris Johnson egykori brit kormányfővel.

A most folyó nyilvános Covid-vizsgálatban – amely a pandémia során hozott brit kormányzati döntéseket veszi gócső alá – nagy várakozás közepette megjelent Dominic Cummings, az egy ideig ultrabefolyásos, de aztán Johnson által kirúgott volt miniszterelnöki tanácsadó.

Just Dominic Cummings rinsing the Boris Johnson and his government in the Covid Inquiry x pic.twitter.com/PM1PSl0NtY — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) November 1, 2023

„Az idősek fogadják el a sorsukat”

Kedden már híre ment, hogy Boris Johnsonban nem dúlt az empátia a járvány idején (pedig maga is megbetegedett és akkoriban az a hír járta, hogy küzdeni kellett az életéért).

Vezető tanácsadóinak ugyanis megjegyezte: „a koronavírus egyszerűen az a mód, ahogy a természet kezeli az öreg embereket”, és ő már „nem volt vevő arra a tényre, hogy túlterheltté vált az egészségügy”.

Covid Inquiry:



Boris Johnson said Covid was ‘nature’s way of dealing with old people’



And ‘we should let the old people get it’



Then he went after survivors with austerity, wage/pension/benefit cuts, NHS and social neglect.



We have a democidal state.https://t.co/C1KZ47wwAB — Prem Sikka (@premnsikka) October 31, 2023

Mindez a kormány nyilvánosságra került WhatsApp-üzeneteiből derült ki – miközben egészségügyi vezetők arra figyelmeztettek, hogy a szakadék szélén táncol az NHS (a brit egészségügyi szolgálat).

Sir Patrick Vallance vezető tudományos kormánytanácsadó pedig azt írta feljegyzéseiben:

„úgy tűnt, a kormányfőt hatalmába kerítette az a gondolat, hogy az idősek fogadják el a sorsukat”

és hagyják, hogy a fiatalok folytathassák az életüket. (Némileg ezt az elvet tükrözte a járvány svédországi kezelése.)

Ide-oda csapongott

A Covid-vizsgálat előtt elhangzott vallomásokból az a kép áll össze, hogy Johnson hol szigorú, hogy engedékeny akart lenni a pandémia kezelésben. Például amikor 2020 decemberében pártja több képviselője azt sulykolta, hogy „hagyják megbetegedni az időseket és védjék meg a többieket”, szigorú karantént akart.

Viszont októberben még az ellenkezőjét mondta: "Meg kell mondanom, hogy kissé megdöbbentett a Covid halálos áldozataira vonatkozó adatok egy része. A halottak átlag életkora 82 év - 81 év a férfiaknál, 85 év a nőknél. Ez a várható élettartam felett van. 60 év alatt alig kerül valaki kórházba (4 százalék), és közülük gyakorlatilag mindenki túléli. És már nem veszem be ezt az egész „túlterhelt az NHS” dolgot. Emberek, azt hiszem, újra kell kalibrálnunk. Ebben az országban maximum 3 millió 80 év feletti van.”

Leaked message from UK Prime Minister Boris Johnson to his Senior Advisor Lee Cain on December 15, 2020.. revealed they knew Covid-19 was nothing more than a HOAX and the NHS was not overwhelmed…??? pic.twitter.com/apSLQw5XFG — Pelham (@Resist_05) November 2, 2023

Johnson maga küldözgette a hajszárítós videót

A volt kormányfő volt kabinetfőnöke nem igazán kellemes dolgokat mondott egykori főnöke hozzállásáról.

Cummings, aki a héten válaszolt a vallatással felérő kérdésekre, és aki már korábban megkérdőjelezte főnöke alkalmasságát, egyebek mellett közölte:

„A mélypont az volt, amikor egy olyan videót terjesztett, amiben egy fickó egy speciális hajszárítóval fúj az orrába, hogy »megölje a Covidot«, és megkérdezte a két vezető tudományos kormánytanácsadót, hogy mit gondolnak.”

Cummings szerint a videót azóta törölték a YouTube-ról. Emellett azt is állította, hogy a Downing Streeten belül bizonytalanság uralkodott, hogy maga a miniszterelnök volt-e „a hamis történetek forrása”.

Gary Gibbon, "The full Dominic Cummings #CovidInquiry statement included an allegation that Boris Johnson in March 2020, WhatsApped, Vallance and Whitty, a video of a guy blowing a special har dryer up his nose to kill covid, and asked the Chief Scientist Adviser and Chief… pic.twitter.com/yF6lUQFx6h — Farrukh (@implausibleblog) November 1, 2023

Egyik visszaemlékezése szerint a kormány „a fókuszcsoportok miatt vezette be a maszkviselést, noha tudtuk, hogy azok nem működnek”.

A döglött macska-stratégia

Cummings szerint továbbá 2020 őszén Johnsonnak „elege volt a Covidból”, és azt akarta, hogy „tűnjön el a címlapokról”.

Ezért megkérte, hogy találjon ki egy „döglött macska” stratégiát, amelyben egy figyelemelterelő történettel próbálják másra irányítani az újságírók figyelmét.

Ő viszont azt mondta a miniszterelnöknek, hogy „egyetlen húzás sem tudta volna elterelni a figyelmet a Covidról”.

Viszont voltak olyan dolgok, amelyek Johnson figyelmét terelték el a kormányzásról – állította.

„Be kellett fejeznie egy válást, és ebből eredő pénzügyi problémákkal küzdött, plusz a barátnőjének elképzelései voltak a miniszterelnöki rezidenciáról.

Egy volt barátnője vádaskodott vele kapcsolatban a médiában. Jelenlegi barátnője az eljegyzésük bejelentését akarta véglegesíteni, továbbá a volt miniszterelnök azt is monda, hogy a Shakespeare-könyvén szeretne dolgozni.”

A vizsgálat előtt az is elhangzott, hogy a brit kormány „hihetetlenül magabiztosan” fogadta a világjárvány hírét, egyes vezető beosztású személyek állítólag „nevettek” az olaszországi helyzet súlyosságán. (Olaszország volt az első európai ország, amelyet súlyosan érintett a vírus, amely később továbbterjedt más európai országokba, így Nagy-Britanniába is.)

Boris Johnsonnak végül mégis a Covid lett a veszte: a miniszterelnöki hivatalban tartott, a karantén-szabályokra fittyet hányó partik körüli ködösítése és kimagyarázási kísérletei miatt közfelháborodás robbant ki, és saját képviselői is elfordultak tőle. Ennek nyomán 2022. nyarán kénytelen volt lemondani. Ezt követően először Liz Truss, majd Johnson volt pénzügyminisztere, Rishi Sunak került a brit kormány élére.