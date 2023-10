Rászóltak a brit egyetemekre: fékezzék meg a Hamász-támogatókat!

Gillian Keegan brit oktatási miniszter azt állítja: bizonyítékokat látott arról, hogy egyes palesztin-barát brit diákcsoportok a Hamászt méltatták.

"A hétvégén Izrael ellen elkövetett barbár terrortámadásokat követően azért írunk, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat a zsidó diákok jóléte miatt és arra kérjük Önöket, hogy gyorsan és határozottan lépjenek fel a biztonságukat és jólétüket fenyegető bármilyen fenyegetéssel szemben, legyen az akár burkolt, akár egyértelmű".

"Bizonyítékot láttunk arra, hogy számos, palesztinokat támogató diákszövetség olyan uszító üzeneteket küldött, amelyek a Hamászt támogatják, amely, mint tudják, tiltott terrorszervezet"

- írta Keegan.

Woman, 22, is arrested by counter terror police after student at University of Sussex gave speech calling the Hamas attacks on Israel 'beautiful and inspiring'



More of this please! ?



Anyone supporting #hamas in the UK should be arrested promptly! https://t.co/NkJkSCq2WT — PaulaLondon (@Paulalondonnews) October 13, 2023

A Times közben arról írt, hogy a vezető brit egyetemek - az Oxbridge és Russell-csoportba tartozó elitintézmények - legalább egy tucat oktatója és kutatója "igazolni látszott" a Hamász Izrael elleni támadását és néhányuk esetében vizsgálat is indult.

Szóltak a rendőröknek: szűrjék ki a Hamász-pártiakat

A brit belügyminiszter egyértelművé tette rendőri vezetők felé, hogy "bűncselekmény a Hamász nyilvános támogatása" és ebbe bele kell érteni az olyan ruha vagy kiegészítők viselését, amelyek "gyanút váltanak ki, hogy az illető a Hamász támogatója vagy tagja lehet".

Vitát kavaró módon azt is leírta, hogy egyes esetekben

"a palesztin zászló lengetése is illegitim lehet, ha azt a terrorizmus dicsőítésére teszik".

Azt, hogy ez mennyire nehéz téma, jelezte a londoni rendőrség válasza, amely közölte: palesztin zászló és a Szabadságot Palesztinának szlogen miatt senkit sem fognak megállítani.

The racial dystopia that we live in. UK universities are urged to clamp down on 'support for Hamas' as part of 'prevent' strategy. According to @SuellaBraverman, wearing a keffiyeh or waiving a #Palestinian flag qualify as supporting Hamas and terrorism. https://t.co/FwcyD1RUNx — Reza Zia-Ebrahimi رضا ضیاء ابراهیمی (@RezaZiaEbrahimi) October 12, 2023

Háromszor több antiszemita incidens, kitoloncolás lehet belőle

A hatóságok azonban lépéskényszerben vannak, mert a múlt hétvégi, a Hamász által Izraelben elkövetett tömeggyilkosságok után háromszorosára ugrott az antiszemita incidensek száma Nagy-Britanniában: 89 támadást, 3 vagyon elleni bűncselekményt, 66 abuzív és 22 online sértegető cselekményt jegyeztek fel csütörtökig.

Tom Tugendhat biztonsági államtitkár (aki már többször versenyben volt a miniszerelnöki székért) és akinek rokonai haltak meg a holokausztban, a nácikhoz hasonlította a Hamászt. Rishi Sunak miniszterelnök pedig gyorsan három millió fontot különített el a Nagy-Britannia-i zsidó intézmények biztonságának növelésére.

Central East BCU Commander James Conway with the community and @Shomrim in Stamford Hill this morning ahead of the Sabbath.



‘We have additional patrols across Hackney & Tower Hamlets to ensure our communities feel safe and secure.' pic.twitter.com/QUZ59XbQtf — Hackney Police (@MPSHackney) October 13, 2023

Belügyi államtitkára pedig azzal fenyegette meg a terrorszervezetet dicsőítő külföldi diákokat és munkavállalókat, hogy kitoloncolhatják őket az országból.

Robert Jenrick bevándorlási miniszter megbízta beosztottjait: vizsgálják meg, hogyan lehetne visszavonni – nemzetbiztonsági alapon – a vízumot, amikor bizonyítható a diszkriminatív magatartás vagy a terrorcsoport támogatása.

Franciaországban a belügyminiszter már kiadta, hogy azonnal ki kell utasítani az országból az antiszemita tetteket elkövető külföldieket és három embert már ki is toloncoltak.

A brit törvények szerint nemzetbiztonsági alapon vissza lehet vonni a külföldi dolgozók, diákok és látogatók vízumait, ha „arányos bizonyíték” van arra, hogy ez „a közjót szolgálja”.

Diákszervezetek: nem sok szimpátia az izraelieknek, de Hamásznak már inkább

Visszatérve a brit egyetemekre, a hét folyamán több, Palesztinát támogató diákszervezetet feljelentettek, mert a közösségi médiában dicsőítették a több száz polgári lakost – köztük gyerekeket lemészárló – Hamászt.

A Warwick Egyetem, a University College London és a londoni, Keleti és Afrikai Tanulmányok Egyeteme, a SOAS Palesztinát támogató szövetsége a „fasiszta és bűnöző telepesek ellen hősi harcot vívó mártírokról” posztolt.

A Cambridge Egyetem diákjóléti felelőse – maga is diák – olyan tweetet lájkolt, amely szerint „világszerte ünnepelni kell a demokrácia és az emberi jogok híveinek, mert a gázaiak kitörtek börtönükből és a Hamász harcosai beléptek a gyarmatosítók területére. A

szabadságért folytatott harc ritkán vértelen és nem kell ezért bocsánatot kérnünk”

– ami az Izraelt elítélők egyik gyakori érve.

Az eredeti bejegyzés szerzője azonban később törölte tweetjét és azt írta, sajnálja, hogy elragadta az indulat és érzéketlen maradt az izraeli civilek, köztük barátai és családtagjai szenvedése iránt.

Külföldi diákok is meghaltak Izraelben

És nemcsak az izraeli áldozatok iránt: a nemzetközi oktatási szféra híreit közreadó Pie News, megírta, hogy több, Izraelben tanuló és dolgozó külföldi diák is meghalt a támadásokban. Például tíz nepáli, aki a zsidó államban folytatott agrár-tanulmányokat és egy kambodzsai. Két tanzániai diák pedig eltűnt. Más országok sikeresen kimenekítették a diákjaikat.

Nagy-Britanniában egyetemi oktatókat is megvádoltak a vérfürdők dicsőítésével. A University College London nyomozást folytat, mert egyik oktatója újraposztolt egy olyan bejegyzést, amely szerint „október 7. teljesen jogos visszavágás volt”. Egy másik szerint ez volt az ára annak, hogy „ellopott földön buliztak” – utalva a sivatagi rave-partira, ahol a terroristák több, mint 200 fiatalt öltek meg.

Zsidó származású diákok és oktatók is panaszt emeltek és azt mondták, nem érzik magukat biztonságban.

Viszont az, hogy mi minősül Hamász-dicsőítésnek, nehezen bizonyítható. Bár a londoni rendőrség közölte, hogy a palesztin zászló lengetése és „Szabadságot Palesztinának” szlogen nem, de „Palesztina” jelentheti a mai Izrael területére való utalást is, így azt, hogy a tiltakozó tagadja Izrael létezéshez való jogát.

