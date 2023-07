Boris Johnson is kipróbálta a „csodaszert”, amit most egy drámai mellékhatás ügyében vizsgálnak

A dán Novo Nordisk Wegovy nevű gyógyszerét forradalminak tartják – a bélben található hormon hatását utánozva elnyomja az étvágyat és hosszabban tartja fent a telítettség érzetét. Az úgynevezett GLP-1 gyógyszerek közé tartozik (ez a hormon neve), amelyeket eredetileg a II-es típusú cukorbetegségben szenvedők vércukorszintjének kontrolljára fejlesztettek ki.

Az, hogy az ember mennyi súlyt veszít vele, a saját körülményeitől is függ, de a kezdeti klinikai vizsgálatban a maximális adagot fogyasztók 12 százalékkal többet fogytak, mint azok, akik nem kapták meg a szert. (De úgy, hogy a kontroll csoport tagjaival együtt nekik is ajánlották az aktívabb életmódot.)

Wegovy-t szed, pontosabban kipróbálta ezt a szert Boris Johnson volt brit miniszterelnök is, aki testsúlyát gyakori kocogással és biciklizéssel próbálja kontrollálni. Viszont a tőle megszokott lazasággal közölte: a szer „nem állította meg a hűtőszekrény elleni éjszakai rajtaütéseket”, továbbra is nassolt kolbászt és sajtot.

Elon Musk milliárdos is a Wegovy híve.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) idén javasolta, hogy tegyék hozzáférhetővé a szert több tízezer embernek. Németországban ebben a hónapban debütál a Wegovy, de Európa más országaiban még várni kell rá. A legmagasabb dózisra épülő, egy hónapra elegendő adag ára 301 euró lesz.

A Reuters most egy olyan elemzés birtokába jutott, amely szerint

azok közül a betegek közül, akiknek felírják a szert, csak egyharmad tart ki a szedése mellett egy évvel később is.

Közben azonban drámai módon megnőnek a betegekre költött összegek, az amerikai adatok szerint 59 százalékkal. Míg a szer szedése előtt egy beteg ellátásának éves költsége 12 300 dollárra rúgott, addig a felírása után már 19 600-ra.

A hírügynökség azt is megjegyzi, hogy egyhavi Wegovy ára 1000 dollár körül mozog, miközben az egészségben bekövetkező kedvező változások és ezzel párhuzamosan a betegre fordítandó költségek zuhanása csak lassan következik be.

Novo Nordisk will start selling its hugely popular obesity drug Wegovy in Germany this month, its third European market, but only people who pay from their own pocket or have certain private health insurance plans will be able to get it https://t.co/FZcvKE1cU9