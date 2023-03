Túltwitterezte magát a focilegenda, a BBC kivette az adásból

Gary Lineker – a Leicester City, a Tottenham és más klubok volt játékosa, egykori angol válogatott és brit közintézmény – csütörtökön még makacsul azt mondta: a hétvégén is ő vezeti majd a BBC népszerű fociműsorát.

„Hát érdekes pár nap volt. Boldog vagyok, hogy ez a nevetségesen túldimenzionált történet kezd lenyugodni. Várom, hogy vezethessem a Match of the Day-t” – írta. Előtte pedig arról beszélt, hogy kitart az álláspontja mellett és nem fél attól, hogy kirúgják.

Linekert azután kezdték támadni – konzervatív oldalról –, hogy az 1930-as éven náci német gyakorlatához hasonlította Rishi Sunak miniszterelnök törvénytervezetét, amely megvonná a menedékkérés jogát a Nagy-Britanniába illegálisan belépő migránsoktól.

Sunak a héten mutatta be javaslatát, amely

kötelezné a brit belügyminisztert az illegális migránsok kitoloncolására és örökös kitiltására.

A javaslat szerint azt, akit nem tudnak biztonsági okok miatt visszaküldeni a hazájába, azt Ruandába toloncolnák ki. (Az afrikai ország szerződést kötött a britekkel az ilyen személyek befogadásáról).

„Nincs beáramlás”

Az eredeti Lineker-tweet ez volt: „Nincs hatalmas beáramlás. Sokkal kevesebb menekültet fogadunk be, mint más, nagy európai államok. Ez egy mérhetetlenül kegyetlen politika, amely a legkiszolgáltatottabb embereket veszi célba, olyan nyelvezettel, amely nem sokban különbözik a 30-as évek Németországjától, vagy nincs igazam?”

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) March 7, 2023

Lineker már korábban is állást foglalt (általában liberális álláspontot képviselve) a Twitteren dúló vitákban. Most azonban, felszólították a BBC-t: ha tényleg komolyan gondolja a pártatlanságot, akkor váljon meg tőle. (Adalék: a BBC-re a másik oldalról is záporoztak a nyilak, mert Richard Sharpot, a tory párt egyik donorját nem sokkal azután nevezték ki a közmédium elnökévé, hogy segített Boris Johnson egykori miniszterelnöknek egy 800 ezer fontsterlinges hitel megszerzésében.)

A Lineker-ügyben a BBC pénteken finoman csiszolt nyilatkozatot adott ki, amely szerint a műsorvezető – aki egyben a cég legmagasabb fizetéssel díjazott sztárja – „visszalép a Match of the Day műsorvezetői feladatától”.

Ez így nem igaz – sugallta a Sky News,

amely szerint Lineker nem fogadta el az önkéntes távozás lehetőségét. A rivális médium a műsorvezető környezetéből úgy értesült, hogy a BBC kivette Linekert a műsorvezetői beosztásból, mert nem volt hajlandó bocsánatot kérni közösségimédia-kommentjeiért.

Ian Wright sem lesz adásban

Ahogy kipattant a hír, amely azonnal téma lett a pénteki talkshow-kban, Ian Wright egykori Arsenal-legenda és a program gyakori kommentátora jelezte: szolidaritásból ő sem lesz a képernyőn szombaton.

Lineker, Wright és a szintén legendás ex-Newcastle játékos Alan Shearer viccelődős-nevetgélős beszélgetései és meccs-analízisei megkerülhetetlen részét képezik a brit focirajongók életének.

Péntek este az volt a hivatalos BBC-álláspont, hogy Lineker addig nem vezeti a műsort, amíg nem állapodnak meg arról, „hogyan használja a közösségi médiát”.

Egy BBC-szóvivő azt mondta: „kiterjedt tárgyalásokat folytattunk Garyvel és csapatával az elmúlt napokban... álláspontunk az, hogy a közösségi médiában a közelmúltban látott tevékenysége megsértette irányelveinket”.

„A futball- és sportközvetítések vezetésében Gary páratlan. Soha nem mondtuk, hogy Garynek véleménymentes övezetnek kellene lennie, vagy hogy nem lehet véleménye a számára fontos kérdésekről, de azt igen, hogy

távol kell tartania magát attól, hogy pártpolitikai kérdésekben vagy politikai vitákban állást foglaljon”

– tette hozzá a BBC-közlemény.

A Sky News emlékeztet: Gary Lineker 2020-ban ötéves szerződést írt alá a BBC-vel, amelynek értelmében vállalta, hogy betartja a frissített pártatlansági szabályokat.

A közösségi média felhasználási szabályai

A hír- és aktuálpolitikai újságírókra vonatkozó szabályok nagyon szigorúak, személyes fiókjaikat úgy kezelik, mintha azok a BBC-hez tartoznának.

Mivel Lineker a sportosztályon dolgozik, nagyobb szabadságot élvez a saját véleményének kifejtésében, de az irányelvek értelmében továbbra is el kell kerülnie, hogy „lejárassa a BBC-t”.

A BBC irányelvei azt is kimondják: „Vannak olyanok is, akik nem újságírók, vagy nem vesznek részt hírműsorok készítésében, akiknek azonban a BBC-vel szemben további felelősségük van, mivel a BBC-hez kötődik a profiljuk.

Elvárjuk, hogy ezek a személyek ne foglaljanak állást pártpolitikai kérdésekben vagy politikai vitákban, és legyenek körültekintőek, amikor közpolitikai kérdésekkel foglalkoznak”.

Lineker mellett azonnal kiállt a beszólásai miatt vagy imádott vagy gyűlölt Gary Neville kommentátor, aki korábban a Manchester Unitedben játszott.

„Amikor az ember szembeszáll a torykkal és a rendszerrel! Borzalmas emberek, le kell lépniük. Megyek, iszom egy pohárral” – írta szintén a Twitteren, nem rejtve véka alá politikai szimpátiáját, vagy inkább antipátiáját.

Lineker ugyanakkor nem BBC-alkalmazott, hanem „szabadúszó”, nem politikai műsorban dolgozik és ezért érzi úgy, hogy nem kell a munkatársakhoz hasonlóan követnie a pártatlansági szabályokat.

Megjegyzése, illetve utalgatása kiverte a biztosítékot Suella Braverman brit belügyminiszternél (aki származása ellenére keményen ellenzi az illegális migrációt). Braverman szerint a náci Németországhoz való hasonlítgatás „eljelentékteleníti a Holokauszt kimondhatatlan tragédiáját, sértő, lusta és nem segít”.

When you take on the Tories and the system! Awful people who we need gone. Off for a ? https://t.co/o2TAI9mPFS — Gary Neville (@GNev2) March 10, 2023

Lineker kapott pár beszólást olyan oldalról is, ahonnan valószínűleg nem számított rá. A liberális Independent egyik nőügyi kommentátora azt vetette a szemére, hogy egyszerű celebként képtelen „intellektuális érvelésre” és helyette az olcsó, közösségi médiás szereplést választja. A cikkből azonban az is kiderült, hogy a szerzőnek az lehetett a baja vele, hogy amikor valakik egy pornóklip hangjait játszották be a Match of the Day műsorba, akkor Lineker társaival együtt nevetgélt, amit a nőket lekezelő megnyilvánulásként értékelt.

Gary Lineker adatlap:

Született: 1960. November 30., Leicester, Anglia

Csapatai: Leicester City, 1978-1985, Everton, 1985-1986, Barcelona, 1986-1989, Tottenham 1989-1992, Nagoya Grampus, 1992-1994. 80-szoros angol válogatott: 1984-1992.

Médiakarrier: BBC Radio 5 Live, Match of the Day, Grandstand, Mail on Sunday kolumnista, BT Sport Bajnokok Ligája műsorvezető, Ted Lasso epizódszerepek és Walker-csipsz reklámok

Jövedelem: 1,75-1,76 millió font éves fizetés a BBC-nél.

Nyitókép: David Davies/PA Images via Getty Images