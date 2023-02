Madárinfluenza: ez már egy új, 12 hónapos háború

Azt, hogy a madárinfluenza sok helyen endémiássá vált, azaz egész évben jelenlévő járványos betegséggé, egy sor nemzetközi szakértő mondta a Reutersnek. A hírügynökség a világ négy kontinensén kérdezett meg körülbelül húsz szakértőt. Szerintük a madárinfluenzás esetek nem fognak visszaesni a baromfitelepeken. A gazdáknak egész évben fennálló veszélyre kell felkészülniük, szemben a korábbi helyzettel, amikor vándormadarak tavaszi migrációja terjeszthette a betegséget. Mindez pedig veszélyezteti a világ élelmiszer-ellátását.

Tavaly már a nyári hőség vagy a téli fagyok ellenére is kiterjedtek a madárinfluenza-fertőzések körzetei az amerikai kontinensen, Európában, Ázsiában és Afrikában is. Mint az InfoRádió beszámolt róla, Magyarországon novemberben jelentették az emberre nem veszélyes betegség új eseteit. A Nébih a héten közölte, hogy továbbra is jelen van a fertőzés az országban, ami ellen kényszervágásokkal is védekeznek.

Szerdán Argentína és Uruguay is egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miután Argentínában vadmadarakban fedezték fel a vírust, Uruguayban pedig elpusztult hattyúkban.

A betegség tavaly több tízmillió tyúkot pusztított el, aminek nyomán rekordmértékben drágult a tojás.

Azaz a világ szegényebb sorban élő emberei számára elérhetetlenné vált a fehérje egyik olcsó forrása.

Szakértők emlékeztetnek: a madárinfluenzát elsősorban vadmadarak terjesztik. A vízimadarak, például a kacsák úgy tudják terjeszteni a vírust, hogy nem pusztulnak el, ürülék és nyál útján tovább tudják azt adni a baromfinak. Mindez egyre nagyobb feladatok elé állítja a gazdákat a védekezésben.

Londonban sok parkban találni a madarak által kedvelt tavakat, amelyek partjain feliratok figyelmeztetik a sétálókat, hogy lehetőség szerint ne etessék a madarakat – ezzel csődületet okozva a körükben – vagy ne tartózkodjanak sok madár közelében.

A Reuters közben megemlíti egy Colorado állambeli baromfitelep esetét, amelyen fél év alatt kétszer söpört át a fertőzés – hárommillió csirke életét követelve. Az egyik megszólaltatott iparági vezető szerint a szél fújta be a vírust a szomszédos mezőkről, ahol hattyúk ürülékét fedezték fel.

"Gyomorszájba vágtak. A hajunkat tépjük"

– tette hozzá.

A vírus nyomán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Japán is rekordveszteségeket szenvedett el baromfitelepein, kétségbeesett helyzetbe hozva néhány gazdát. Egy japán tenyésztő úgy fogalmazott: még a modern, ablak nélküli, zárt farmokon is kitör a járvány, "itt már csak Istenhez imádkozhatunk", hogy megússzuk – mondta.

"Ez most már egy új háború, gyakorlatilag 12 hónapon át tartó készenléti állapot" – mondta Bret Marsh, Indiana szövetségi állam fő állatorvosa – arra utalva, hogy az északi féltekén eddig csak a tavaszi vadmadár migráció idején állt fent a veszély.

