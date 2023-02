Már népirtással is vádolják a volt brazil elnököt

Jair Bolsonaro volt brazil elnök egyelőre pihenőt tart, erőt gyűjt, és nem tér haza Floridából. Otthon egyébként egyre forróbb a talaj: miután hívei megostromolták a Kongresszust és más kormányzati épületeket, a marginális többséggel vele szemben győztes utódja, Ignacio Lula da Silva elnök egyik minisztere legszívesebben börtönbe zárná.

Marina Silva, az új elnök névrokona elmondta: a rendőrség és a környezetvédelem ügynökei repülőgépek és helikopterek felhasználásával indítanak akciót, hogy több ezer bányászt elűzzenek, akik Jair Bolsonaro kormányzása idején megszállták a janomami őslakos törzs földjeit, szennyezték az amazóniai folyókat, kárt okoztak az esőerdőben és Brazília egyik legsúlyosabb egészségügyi válságát idézték elő.

"Jair Bolsonaro ellen népirtás miatt vizsgálatot kell indítani"

– mondta a miniszter, visszhangozva Lula elnök megjegyzéseit, amelyekben ő is genocídiummal vádolta meg elődjét.

Lula nemrégiben vészhelyzetet hirdetett, miután a térségből csontsovány gyermekekről és idős emberekről készült fotók kerültek elő. Egy brazil portál szerint pedig azt állította, hogy Bolsonaro elnöksége alatt 570 janomami csecsemő halt meg megelőzhető betegségekben, ami 29 százalékos növekedést jelent az előző négy évhez képest. A válság az első nagy próbatétel Lula számára, hogy bebizonyítsa: tényleg másképp áll az esőerdő és az őslakosok kérdéséhez, mint Bolsonaro. Razzia az illegális bányászok ellen az őslakosok földjein A Brazil Környezetvédelmi és Megújuló Természeti Erőforrások Intézetének (IBAMA) emberei a Nemzeti Indián Alapítvány (FUNAI) támogatásával hétfőn indították meg a feltehetőleg hónapokig tartó akciót, amelynek során eddig egy helikoptert, egy repülőgépet, egy buldózert és a bányászok egyes épületeit semmisítették meg az ország legészakibb, Roraima államában található janomami földeken. Az elmúlt években több mint húszezer bányász szállta meg a rezervátumot, betegségeket terjesztve, valamint szexuális visszaéléseket és fegyveres erőszakot követtek el, ami a mintegy 28 ezer fősre becsült janomami lakosságot rettegésben tartja azóta, és alultápláltsághoz, illetve halálesetekhez vezetett. Az IBAMA emberei úttorlaszokat tettek le a területen, hogy elvágják a bányák ellátását, és ezt folytatják. A bányászok egy része feltehetően még a művelet kezdete előtt elmenekült a janomami rezervátumból, és átment a szomszédos Francia Guyanába, Suriname-ba vagy Guyanába a zöld határon. A janomamiak elszigetelten élnek egy hatalmas, Portugália-méretű rezervátumban a Venezuelával határos területen. Ásványi anyagokban gazdag földjeik évtizedek óta vonzzák az illegális bányászokat, különösen azután, hogy a brazil katonai junta az 1970-es években utat épített az Amazonas esőerdőn keresztül. A Brazíliában élő őslakosközösségek közül a janomamiké az egyik legnagyobb védett terület Roraima és Amazonas államokban. (MTI)

A most sarkosan fogalmazó Marina Silva 2003 és 2006 között, az első Lula-kormány idején is környezetvédelmi miniszter volt. Akkori lépései az amazonasi erdőirtás 83 százalékos csökkenéséhez vezettek. Azt mondta, hogy Bolsonaro "megsemmisítette" a környezetvédelmi politikát, ami súlyos hatással volt az erdők lakóira, és visszavetette az ország természetvédelmi, illetve a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló céljait.

Az exelnök szemére többek között azt róják, hogy megengedte. hogy a legelőkre éhes szarvasmarha-tenyésztő gazdák erdőirtásba kezdjenek.

A legelők viszonylag gyorsan "kifáradnak", ami miatt további erdőirtás szükséges a jószág etetéséhez. Jair Bolsonaro emlékezetes módon közölte az Európai Unióval: nem a tiétek az Amazonas-vidék, hanem a miénk. Azzal is megvádolta az aktivistákat, hogy azt akarják: az őslakosok, a technológiától elzárva, ősemberek módjára éljenek.

Jair Bolsonaro minimális aránnyal vesztette el az elnökválasztást, ez is tüzelte törő-zúzó híveit. Az új kormány most azt mondja: nemcsak a biodiverzitást fogja védeni, hanem ígéretet tett arra, hogy célja 2030-ra nullára csökkenteni az erdőirtást. Ez a szarvasmarha-tenyésztők, a szójatermesztők és a pálmaolaj-előállítok elleni vagy legalábbis az ágazatok elleni fellépést is jelenti.

Marina Silva környezetvédelmi miniszter szerint a természeti kincsek kiaknázása már nem életképes modell Brazíliának, amely szerinte

technológiai újításokkal meg fogja háromszorozni a mezőgazdasági termelést,

és tudásalapú gazdaságot épít. Marina Silva, akinek ősei között európaiak, őslakosok és afrikaiak vannak, maga is az esőerdőben született és szembekerült az építőipari, agrár- és bányacégekkel. Viszont arra is, hogy tudja, most nehezebb lesz meggyőznie a brazilokat, mert a brazil gazdaság gyengébb, mint korábban volt.

Nyitókép: Eraldo Peres