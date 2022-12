Eduard Heger a bukás után: látszik, hogy a kormány nem függ a fasiszták és szélsőségesek szavazataitól

Az Eduard Heger vezette szlovák kormány szeptembertől kisebbségben kormányozta az országot, miután az OĽaNO, a Sme rodina, a Za ľudí és az SaS párt alkotta négyes kormánykoalícióból kilépett a liberális SaS, vagyis a Richard Sulík által vezetett Szabadság és Szolidaritás. A három hónappal ezelőtti kilépést a liberális párt nem tartotta elegendő lépésnek, és néhány ellenzéki képviselővel karöltve bizalmatlansági indítványt nyújtott be Eduard Heger kabinetje ellen, melynek több mint két éven keresztül a tagja volt.

Az SaS azzal indokolta a kormánybuktató szándékát, hogy a kabinet nem képes az emberek gondjainak orvoslására, és abbahagyta a maffia és a korrupció elleni küzdelmet. A bizalmatlansági indítvány indoklásában

a felelőtlenül összeállított költségvetés is szerepelt, amely miatt több millió euró felhasználása kerül veszélybe a helyreállítási alapból.

A bizalmatlansági indítványról csütörtök este szavazott a pozsonyi törvényhozás, amely végül megvonta a bizalmat a Heger-kabinettől. A jelenlévő 102 képviselő közül 78-an a kormány bukása mellett szavaztak, 20-an ellene, ketten tartózkodtak, ketten pedig nem szavaztak. A szavazás előtt a legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO képviselői kivonultak az ülésteremből.

A voksolást – melyet eredetileg két nappal korábban, kedden szerettek volna megtartani – több, a háttérben zajló egyeztetés is megelőzte. Ezek kicsúcsosodása volt, hogy csütörtökön délelőtt Igor Matovič pénzügyminiszter felajánlotta a lemondását, de emellé feltételeket is támasztott. Cserébe azt várta az őt leghangosabban bíráló liberálisoktól, hogy vonják vissza a kormány elleni bizalmatlansági indítványukat, és támogassák a 2023-as költségvetés tervezetét. Az SaS azonban nem fogadta el Igor Matovič ajánlatát. A párt közölte, elutasítja a további politikai játszadozást, és a kormányt vissza kell hívni. Ez végül be is következett.

A parlamenti szavazás eredményére reagálva Eduard Heger miniszterelnök kijelenttette, a voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kormány nem függ a fasiszták és szélsőségesek szavazataitól.

„Sajnálom, hogy az SaS-nek egy demokratikus, korrupcióellenes és reformpárti kormányt kellett megbuktatnia ahhoz, hogy erről meggyőződjön”

– mondta Heger a csütörtök esti sajtótájékoztatóján. Ezzel arra utalt, hogy a liberálisok többször is azzal vádolták a szeptember óta kisebbségben kormányzó kabinetet, hogy az ellenzék padsoraiban helyet foglaló szélsőjobboldali képviselők voksaira támaszkodva hagyatott jóvá néhány javaslatot a parlamentben.

A miniszterelnök biztosította a lakosságot, hogy a kormány a mandátuma utolsó percéig segíteni fogja az embereket, és átsegíti őket az energiaválságon. Eduard Heger szerint Richard Sulíknak, az SaS elnökének kell feltenni azt a kérdést, hogy alakul-e új koalíció 76 parlamenti képviselővel, vagy előrehozott választás lesz. Hozzátette, a Robert Fico vezette ellenzéki Smer és a Peter Pellegrini irányította Hlas párt minél gyorsabban előrehozott választást akar majd, mert vissza akarnak térni a hatalomba és elhallgattatni Szlovákiában az igazságszolgáltatást.

(A nyitóképen: Zuzana Caputova szlovák elnök (k) fogadja Eduard Heger szlovák miniszterelnököt (j) és Boris Kollár szlovák parlamenti elnököt, miután megbukott a kormány az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványról tartott parlamenti szavazáson Pozsonyban 2022. december 15-én.)

Nyitókép: MTI/AP/TASR Slovakia/Jaroslav Novák