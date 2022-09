Tanévkezdés Kárpátalján: kevesebb elsős, tanárhiány és belső menekültek

Kárpátalja 1253 oktatási intézményében mintegy 300 ezer diák kezdte meg az idei tanévet, számolt be a megyei oktatási osztály vezetője. Marjana Maruszinec tájékoztatása szerint nem mindegyik oktatási intézményben sikerült megoldani az óvóhelyek kialakítását, ám közel 800 létesítményben zavartalanul indulhatott a tanítás.

Az iskolákban és óvodákban elhelyezett belső menekültek nagy részének már sikerült szállást találni, de még így is mintegy 4000 ideiglenesen áttelepült személy tartózkodik ilyen közintézményekben. Többségüket már nem működő vagy az óvóhely hiánya miatt távoktatásra kényszerített tanintézetekbe helyezték el.

Kárpátalján a 102 magyar tannyelvű intézményből 81 rendelkezik engedélyezett óvóhellyel.

A Beregszászi kistérségben 5665 tanuló kezdte meg a 2022/2023-as tanévet, közülük több mint 500-an még külföldön tartózkodnak, tudatta a beregszászi oktatási osztály vezetője. Babják Edit hozzátette, a tavalyi évhez viszonyítva az idén 481 diákkal kevesebben ülnek be az iskolapadokba. Az első osztályokba 412 gyerek jelentkezett, ami 166-tal kevesebb, mint tavaly. Az elsősök között 30 menekült is van, összesen viszont 175 belső ukrajnai tanuló iratkozott be a Beregszászi kistérség iskoláiba.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke egy interjúban megjegyezte, jelenleg 44 magyar intézményben összesen 77 tanítóra és tanárra lenne szükségük. Szerhij Skarlet ukrán oktatási miniszter szerint azonban nincs pedagógushiány Ukrajnában. Annak ellenére sem, hogy nagyjából 20 ezer tanár hagyta el az országot.

A diákok közül több mint 600 ezren távoztak külföldre. A szaktárca adatai szerint viszont augusztus elejéig 30 ezer iskoláskorú gyerek tért vissza Ukrajnába.

Az oktatási miniszter tájékoztatása szerint jelenleg 1300 iskola az oroszok által megszállt területen van.

A háború következtében 2400 tanintézmény rongálódott meg, 269 pedig teljesen megsemmisült.

Nyitókép: Carpathia.gov.ua