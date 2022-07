Már a britek is spájzolják a gázt

Hiába a brexit és a hazafias kardcsörtetés, az Egyesült Királyságnak számos olyan kapcsolata van, ami függővé teszi a külvilágtól, így Európától is. A tavaly ősszel kirobbant energiaválság is erre emlékeztetett, mert ekkor tört be a köztudatba, hogy míg Európa éves gázigényei 25 százalékát tudja felhalmozni tárolókban, addig a britek csak 2 százalékot.

Ha egyes országokra bontjuk le a különbséget, akkor az még látványosabb. Olaszországnak 168 terawatt órának megfelelő tárolókapacitása van, Ausztriának 49, a szigetországnak valamivel több, mint 9.

Ebben a helyzetben

a britek az azonnali piacra hagyatkoznak, ami megdrágítja nekik a földgázt.

Az elmúlt hónapokban már többször emelték azt a plafont, ameddig a fogyasztói számlák felmehetnek.

Most, az ukrajnai háború közepette „az orosz gáztól való függetlenedés” jelszavával újranyitják a néhány éve lezárt, Yorkshire megyében található Rough tárolót. Vagy legalábbis remélik, hogy újranyitják: a londoni kormány tárgyalásokat folytat a Centrica energiacéggel az újraindításról és arról, hogy ehhez esetleg pénzügyi támogatást kell adnia.

Mindez azonban nem feltétlenül örömhír a nagyon gyorsan felpörgött infláció sújtotta brit átlagfogyasztónak – mivel a lépést vele fizettethetik meg, azaz, méginkább felmehetnek a számlái.

A politikusok azonban azt hangoztatják, hogy

meg kell büntetni Moszkvát az ukrajnai pusztításért

és hátat kell fordítani az orosz energiahordozóknak, mert Oroszország esetleg a gázcsapok elzárásával zsarolhatja a kontinens fogyasztóit. Közben azonban Moszkva nem lépte meg, amitől főleg Németországban tartottak és a karbantartás után újra szállítani kezdett az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül. Viszont a Gazprom a korábbi mennyiségnek csak 40%-t szállítja, miközben hírügynökségek szerint „elakadt a tranzitban” és a németországi Kölnben vesztegel az az alkatrész, amelyet Németország korábban Kanadába küldött karbantartásra. A Bloomberg hírügynökség szerint ezért az oroszokat okolják, mert „nem adták be a turbina szállításához szükséges dokumentációt” – mondta egy név nélkül nyilatkozó forrás. „A szállítás nincs a mi kontrollunk alatt” – tette hozzá a Siemens Energy, a turbina gyártójának szóvivője.Az alkatrész valóságos Odüsszeiát járt be: a németek Kanadába küldték javításra, ott egy ideig visszatartották a Moszkva elleni szankciók miatt. Végül született egy kompromisszum, hogy Németországba küldik majd onnan Oroszországba.

Visszatérve a britek „függetlenedési szándékára” –

a szigetország már eddig sem kapatt jelentős mennyiségű földgázt közvetlenül Oroszországból,

de megérzi az európai árak alakulását. Az újranyíló tároló körülbelül 3 milliárd köbméter gázt tud elraktározni, - ami télen kilenc napi fogyasztást fedezne- miközben tavaly a brit fogyasztás 77 milliárd köbméter volt. Mindez jól mutatja, hogy ezzel még mindig nem érik utol az európai átlagot.

