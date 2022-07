Ősztől akár gázkorlátozás is jöhet az EU néhány országában

Egyelőre Magyarország jól áll, mivel a leszerződött gázmennyiség 88-89 százalékát megkapjuk az oroszoktól. Egyebek között erről beszélt a G7.hu portálnak a Makronóm Intézet szakmai vezetője annak kapcsán, hogy egy kutatásban felmérték, hogyan áll az EU-ban a gáztározók töltöttsége.

Kerekes György azonban felhívta a figyelmet arra, hogy

Németországban viszont komoly energiagondokat okozhat az orosz szállítások kimaradása.

Mint mondta, a németek helyzetét az is nehezíti, hogy az év végén leállítják a még működő három atomerőművüket is. A kieső termelést francia áramimportból pótolták már eddig is, de Franciaországban sem üzemel már az 56 atomerőmű fele, 12 felújítása pedig korróziós gondok miatt évekbe telhet.

Az orosz földgáz alternatívája a cseppfolyósított gáz lehetne, de arra egyre nagyobb a kereslet. Ezért sem tud komolyabb mennyiséget szállítani például a horvátországi LNG terminál Magyarországra.

Hozzánk a legtöbb földgáz Oroszországból érkezik

Ukrajna, illetve Szerbia felől. Ausztria irányából is jön orosz, illetve azeri gáz, de az Északi áramlat karbantartása miatt most csak a szerződött mennyiség fele érkezik.

A G7.hu-nak arra kérdésére, hogy ilyen körülmények között kell-e számítani Magyarországon is korlátozásokra, a szakértő azt mondta, egyelőre nem lát ilyen veszélyt. Szerinte

jó esélyünk van arra, hogy a gáztározóinkat még a tél előtt a megfelelő szintre töltsük fel.

A rezsicsökkentésről szólva Kerekes György azt mondta, hogy az inkább politikai akarat kérdése. Ha megvan a költségvetésben az ehhez szükséges fedezet, akkor fenntartható. Legfeljebb néhány állami beruházást kell majd elhalasztani.

Mint mondta a rendelkezésre álló idő elegendőnek tűnik ahhoz, hogy a MOL átálljon az orosz olajról a közel-keleti energiahordozóra. A Makronóm Intézet szakmai vezetője egyébként arra számít, hogy csökkenni fog az olaj világpiaci ára, mivel máris jelentősen csökkent a kereslet. Ezt tovább fokozhatja, ha az iparvállalatok energiatakarékosabb termelési módokra állnak át. Ugyanakkor azt is fontosnak nevezte, hogy Magyarország fordítson nagyobb figyelmet a nap- és a geotermikus energiára.

