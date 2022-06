Korrupciós ügy miatt mondott le a cseh oktatási miniszter

Június végén távozik tisztségéből Petr Gazdík cseh oktatási miniszter. A tárcavezető a saját lemondását egy Twitter-bejegyzésben azzal indokolta, hogy kapcsolatban volt Michal Redl vállalkozóval és lobbistával, aki gyanúsított a prágai közlekedési vállalatot érintő korrupciós botrányban. Az oktatási miniszter személyesen nem érzi magát bűnösnek, de az ország európai uniós elnöksége előtt nem szeretné kényelmetlen helyzetbe hozni a kormányt.

Csehország július elsején veszi át Franciaországtól fél évre az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A cseh elnökség hivatalos mottója „Európa, mint feladat” lesz, Petr Gazdík pedig nem szeretné, hogy az őt is érintő botrány árnyékot vessen Csehországra.

A prágai közlekedési vállalatot érintő korrupciós botrány a múlt héten robbant ki, amikor a rendőrség több embert is őrizetbe vett. A bűnüldöző szervek szerint az érintettek fokozatosan elfoglalták a közlekedési vállalat kulcspozícióit, ahonnan befolyásolni tudták az egyes pályázatok eredményét, majd a nyertes cégektől ezért pénzt kaptak. Az őrizetbe vettek között van Petr Hlubuček prágai főpolgármester-helyettes is, akit azonnal menesztettek tisztségéből. Hlubuček és Gazdík is a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek Pártjának vezetőségi tagja, s további gyanúsítottak is kötődnek a párthoz.

Petr Gazdík a polgármesterek pártjának az alelnöke, és az oktatásügyi tárca vezetése mellett erről a tisztségéről is lemond.

Gazdíkot ugyan konkrétan semmivel sem vádolják, de kiderült, hogy többször is találkozott a csalási ügyben érintett Michal Redllel, közösen jártak az Alpokban és titkosított telefonon keresztül kommunikáltak. A vállalkozóval fenntarott viszonyát a távozó miniszter hibának minősítette.

Azt mondta, nem szívesen hagyja ott a fél éve megkezdett munkát, és úgy érzi, nem tett semmi rosszat, de a fokozatosan nyilvánosságra kerülő információk rossz fényt vetnek a kormányra és a pártjára, ezt pedig szeretné megakadályozni.

Petr Fiala kormányfő először a Twitteren reagált. Azt írta, minden hozzáférhető információ szerint Petr Gazdík ellen nem emeltek vádat, és vizsgálat sem folyik ellene. „Olyan becsületes megoldásról van szó, amelyet a magas politikában az utóbbi években nem ismertünk” – tette hozzá a miniszterelnök, akinek tavaly decemberben felállt kormányában ez lesz az első személyi változás.

A bejegyzést később egy koalíciós ülés követte, amely után Petr Fiala elmondta, hogy az az előzetes elvárásoknak megfelelően zajlott, és nem kerül sor a kormány átalakítására.

„Megállapodtunk, hogy semmilyen indokot nem látunk a kormány átalakítására és ehhez hasonló lépésekre,

és az érintett párt elnöke, a belügyminiszter is élvezi a bizalmunkat” – jelentette ki a cseh kormányfő.

A Polgármesterek és Függetlenek pártja pedig egy nyilatkozatban közölte, hogy teljes mértékben visszaszolgáltatja azt az összeget, mintegy 26 ezer eurót, amely a korrupciós eset tárgyát képezte.

